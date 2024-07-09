Звездный каталог: лучшие астрономические фотографии

Гринвичская королевская обсерватория опубликовала результаты 16-го ежегодного конкурса снимков звездного неба Astronomy Photographer of the Year 2024. Всего было подано 3,5 тыс. заявок из 58 стран мира от фотографов разного уровня. В категории «Рассвет» жюри отметило работу Хосе Мигеля Пикона и его «Ночь с валькириями» в Исландии. Другие победившие снимки — в фотогалерее «Известий»