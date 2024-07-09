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Звездный каталог: лучшие астрономические фотографии

Подведены итоги премии Astronomy Photographer of the Year
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Jose Miguel Picon Chimelis
Гринвичская королевская обсерватория опубликовала результаты 16-го ежегодного конкурса снимков звездного неба Astronomy Photographer of the Year 2024. Всего было подано 3,5 тыс. заявок из 58 стран мира от фотографов разного уровня. В категории «Рассвет» жюри отметило работу Хосе Мигеля Пикона и его «Ночь с валькириями» в Исландии. Другие победившие снимки — в фотогалерее «Известий»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Eduardo Schaberger Poupeau
«Кит, плывущий по солнцу» Эдуардо Шабергера занял достойное место в категории «Солнце»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Stefan Liebermann
«Заброшенный дом» интересен прежде всего тем, как Стефан Либерман запечатлел Млечный Путь, категория «Люди и небо»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Vikas Chander
Еще один снимок из той же категории — «Беги к Карине» Викаса Чандера — посвящен одиночеству в пустыне
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Gwenaël Blanck
Гвенаэль Бланк — «Полное солнечное затмение», категория «Солнце»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Kelvin Hennessy
Кельвин Хеннесси наглядно показал «Дневной транзит Луны по Международной космической станции» и удостоился упоминания в категории «Луна»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Jakob Sahner
«Ночные наблюдения» Якоба Санера в Испании позволили попасть в число лучших в категории «Люди и небо»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Andy Casely
Энди Кейсли сфотографировал «Сатурн с шестью лунами» специально для категории «Планеты, кометы и астероиды»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Miguel Claro
«Гигантский солнечный протуберанец в движении» в объективе Мигеля Кларо, категория «Солнце»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Holden Aimar
Холден Аймар завоевал специальный приз лучшему новичку за снимок «M81, спиральная галактика грандиозного дизайна»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Yoshiki Abe
«Шоу галактик Земли и Млечного Пути» автора Йошики Абэ, категория «Небесный пейзаж»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Carina Letelier Baeza
Карина Летелье Баеза сумела поймать «Арктического дракона», категория «Северное сияние»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Leonardo Di Maggio
«Марсианские дементоры» принесли Леонардо Ди Маджио приз за инновационный подход
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Bray Falls
Брей Фоллс и «SNR G156.2+5.7, слабый остаток сверхновой в созвездии Возничего» из категории «Звезды и туманности»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Paul Haworth
Завораживающий снимок «Серпантин» Пола Ховорта из категории «Небесный пейзаж»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/ShaRa group: Marcella Botti (Italy), Vikas Chander (India), Massimo Di Fusco (Italy), Aygen Erkaslan (Switzerland), Marco Firenzuoli (Italy), Vincenzo Fiore (Italy), Vincenzo Fermo (Italy), Antonio Grizzuti (Italy), Andrea Lorio (Italy), Vittorio Liberti (Italy), Rolando Ligustri (Italy), Donato Lioce (France), Antonio Loro (Italy), Giampaolo Michieletto (Italy), Gianluigi Pazienza (Italy), Christian Privitera (Italy), Alessandro Ravagnin (Italy), Francesco Tiano (Italy), Cristiano Trabuio (Italy), Egidio Vergani (Italy)
«Пожиратель галактик» от группы фотографов ShaRA не мог не покорить свою категорию «Галактики»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Sándor Biliczki
Еще одним лучшим новичком стал Шандор Биличка за снимок «Голубые детали M45: Плеяды»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Bence Toth
Бенце Тот с фотографией «Туманные горы» из категории «Звезды и туманности»
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Astronomy Photographer of the Year 2024
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Damon Mitchell Scotting
Представитель категории «Планеты, кометы и астероиды» Дэймон Митчелл Скоттинг и его «M100 (Галактика с феном) и Церера»
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