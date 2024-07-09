Звездный каталог: лучшие астрономические фотографии

Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Jose Miguel Picon Chimelis
Гринвичская королевская обсерватория опубликовала результаты 16-го ежегодного конкурса снимков звездного неба Astronomy Photographer of the Year 2024. Всего было подано 3,5 тыс. заявок из 58 стран мира от фотографов разного уровня. В категории «Рассвет» жюри отметило работу Хосе Мигеля Пикона и его «Ночь с валькириями» в Исландии. Другие победившие снимки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Eduardo Schaberger Poupeau
«Кит, плывущий по солнцу» Эдуардо Шабергера занял достойное место в категории «Солнце»
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Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Stefan Liebermann
«Заброшенный дом» интересен прежде всего тем, как Стефан Либерман запечатлел Млечный Путь, категория «Люди и небо»
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Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Vikas Chander
Еще один снимок из той же категории — «Беги к Карине» Викаса Чандера — посвящен одиночеству в пустыне
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Фото: Astronomy Photographer of the Year 2024/Gwenaël Blanck
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