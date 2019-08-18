Звездный час: как Земля проходила через хвост кометы

Персеиды — астрономическое явление, которое наблюдается ежегодно во второй половине лета и собирает миллионы зрителей по всему миру. Это метеорный поток, который образуется при прохождении Земли через хвост кометы Свифта-Таттла. Мельчайшие частицы породы, выброшенные из ядра кометы, сгорают в земной атмосфере, образуя на небе вспышки и прочерчивая светящиеся линии. Пика активности звездопад достигает в ночь с 12 на 13 августа. Специалисты рекомендуют в эту ночь уехать подальше от больших городов и освещенных мест, забраться на возвышенность и устроиться поудобнее, лучше лежа, так как наблюдать придется долго
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Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Туристы на мальтийском острове Гозо, у так называемого Лазурного окна — огромной известняковой скалы в виде арки, возвышающейся над водами Средиземного моря
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Soner Kilinc
Наблюдатели, которые отправились смотреть Персеиды в древний пещерный город Мезотимолос в турецкой провинции Ушак, в ночь на 13 августа смогли увидеть невооруженным глазом до 80 метеорных вспышек
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Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
Млечный путь в ночном небе над австрийским Гроссмуглем
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Вид на метеорный поток из сибирской тайги
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Таймлапс Персеид из израильского Мицпе-Рамон
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Фото: Getty Images/Bob Riha Jr.
Персеиды над калифорнийской Долиной смерти
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Фото: Getty Images/PA Images/Danny Lawson
Результат цифрового композитинга — совмещения 50 снимков, сделанных за 25 минут наблюдения за метеорным потоком в Национальном парке Йоркшир-Дейлс в Северной Англии
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
Так выглядел Млечный путь во время пика метеорной активности из македонского Козяка
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Мемориал Козара в Боснии и Герцеговине, на котором выгравированы имена 9921 югославского партизана, погибшего во время Второй мировой войны, на фоне метеорного потока
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