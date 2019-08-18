Звездный час: как Земля проходила через хвост кометы

Персеиды — астрономическое явление, которое наблюдается ежегодно во второй половине лета и собирает миллионы зрителей по всему миру. Это метеорный поток, который образуется при прохождении Земли через хвост кометы Свифта-Таттла. Мельчайшие частицы породы, выброшенные из ядра кометы, сгорают в земной атмосфере, образуя на небе вспышки и прочерчивая светящиеся линии. Пика активности звездопад достигает в ночь с 12 на 13 августа. Специалисты рекомендуют в эту ночь уехать подальше от больших городов и освещенных мест, забраться на возвышенность и устроиться поудобнее, лучше лежа, так как наблюдать придется долго