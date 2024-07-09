СМИ сообщили о «решающей проверке» Байдена союзниками на предстоящем саммите НАТО

Предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне станет «решающей проверкой» нынешнего лидера США Джо Байдена на пригодность к переизбранию после провальных теледебатов с кандидатом в президенты страны Дональдом Трампом. Об этом 9 июля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению издания, уверенное выступление на трехдневной встрече стран — членов альянса может укрепить позиции Байдена, а провал, напротив, может умножить призывы к нему о выходе из президентской гонки.

«У него нет абсолютно никакого права на ошибку или промах. Те ляпы, которые стали довольно обычным делом для Байдена и его особенностью как человека и как президента, теперь будут рассматриваться европейскими лидерами [в рамках] более широкого вопроса о его пригодности [на посту президента]», — сообщила старший научный сотрудник Атлантического совета Рейчел Риццо.

Хотя Белый дом пытается заверить союзников в хорошем здоровье Байдена и его способности продолжать президентскую гонку, авторы WSJ считают, что слова лидера Соединенных Штатов будут проанализированы на предмет ляпов и ошибок, как и его выносливость.

Кроме того, президентские дебаты и провал на них Байдена заставили союзников США задуматься о том, нужно ли им теперь готовиться ко всё более вероятному сценарию второго президентства Трампа. В этой связи саммит НАТО должен продемонстрировать разницу подходов двух кандидатов в президенты к будущему альянса.

«Всё, что сейчас делает президент, каждый момент — это либо пан, либо пропал. Для страны и национальной безопасности США президент должен продемонстрировать яркое выступление», — приводит издание слова президента американской НПО «Германский фонд Маршалла» Хезер Конли.

Саммит НАТО в Вашингтоне будет проходить с 9 по 11 июля.

Днем ранее в Белом доме заявили, что американскому президенту не нужно убеждать сторонников в способности исполнять обязанности главы страны. В администрации убеждены, что сам факт того, что лидеры стран НАТО съезжаются в Вашингтон на саммит, уже доказывает их признание лидерства США. При этом издание Axios накануне сообщило, что Байден перед мероприятиями получает иллюстрированные материалы от своих помощников с инструкцией, как добраться до трибуны на сцене.

Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после провального выступления нынешнего лидера страны, сообщалось также, что в политических кругах всерьез начали рассматривать его замену другим кандидатом. Позже сам лидер Соединенных Штатов признался, что «облажался» на дебатах.

В СМИ также начала распространяться информация о возможном отказе американского президента от участия в предвыборной гонке. 8 июля Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.