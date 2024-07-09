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В Госдуме указали на важность визита премьера Индии Моди в Россию

Депутат Затулин о визите Моди в Москву: планы Запада по изоляции РФ провалились
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Планы Запада по полной изоляции России провалились, в то время как Москва наращивает связи со многими странами мира. Об этом во вторник, 9 июля, «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Таким образом он прокомментировал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

«Если иметь в виду стопроцентную изоляцию — закрытие границ, бойкот и так далее, — то планы Запада провалились. Индия, Китай и другие страны, которые претендуют на самостоятельность в своей политике, конечно, не могут не понимать, что наказание России не в их интересах и поражение России не в их интересах. Поэтому они поддерживают с нами связь, понимая, что если Западу удастся нанести поражение России, то это эхом отзовется на их собственном положении в мире. Их тоже пытаются в старом стиле «поставить в строй», заставить их действовать не в своих, а в чужих интересах. Это давняя привычка Запада, тем более, что и Индия, и Китай относятся к странам, которые пострадали в Новое время от колониальных аппетитов западных стран. Россия во всём этом не участвовала, и это еще один повод для наших отношений», — сказал Затулин.

Парламентарий указал на то, что Моди совершил свой первый визит после переизбрания именно в Россию. Это «отмечено всеми», добавил он.

«Тот факт что Моди, сохраняя отношения с Западом, всё же приезжает в Россию и продолжает работать с нами, означает, что Индия заинтересована в отношениях с Россией, и этот факт мы должны всячески подчеркивать», — заключил Затулин.

МОДИфикация отношений: индийский премьер прилетит в Москву
Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным они проведут саммит после трехлетнего перерыва

В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом. На встрече в Ново-Огарево президент РФ Владимир Путин поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Моди 8 июля провели трехчасовую встречу тет-а-тет в неформальной обстановке. 9 июля политики начнут рабочий день с посещения ВДНХ, рассказал Песков. Вместе они осмотрят павильон атомной энергии «Атом», а затем отправятся в Кремль, где пройдет встреча в узком составе. После этого назначены переговоры в формате официального завтрака, в рамках которого будут зачитаны доклады руководителей профильных ведомств.

Китайская газета Global Times написала, что привычная стратегия США «разделяй и властвуй» работает всё хуже, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая визит Моди в Россию. Вашингтон очень надеялся на ухудшение отношений между Дели и Москвой, однако торговое взаимодействие между государствами только увеличилось, отметили журналисты.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер во время встречи с журналистами выразил озабоченность визитом Моди в российскую столицу.

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