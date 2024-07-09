В Госдепе выразили озабоченность отношениями Индии с РФ на фоне визита Моди в Москву

Индия является стратегическим партнером, с которым США ведут полноценный и откровенный диалог, в том числе, по поводу своей озабоченности отношениями страны с Россией, заявил в понедельник, 8 июля, на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я еще обращусь к публичным выступлениям премьер-министра Моди, чтобы узнать, о чем он говорил, но, как я уже сказал, мы совершенно ясно выразили Индии нашу озабоченность по поводу их отношений с Россией. И мы хотели бы надеяться, что Индия и любая другая страна, вступая в контакт с Россией, ясно дают понять, что РФ должна уважать Устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины», — ответил он на вопрос о визите премьер-министра Индии в Москву и его значение в контексте украинского конфликта.

Миллер подчеркнул, что США хотели бы настоятельно призвать Индию, как и любую другую страну, которая взаимодействует с Россией, четко заявить, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

8 июля китайская газета Global Times вышла с аналитической статьей о том, что привычная стратегия США «разделяй и властвуй» работает всё хуже, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. США очень надеялись на ухудшение отношений между Индией с Россией, однако торговое взаимодействие между государствами только увеличилось, отметил автор материала.

В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом, который продлится 8 и 9 июля. На встрече в Ново-Огарево президент РФ Владимир Путин поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.

Кроме того, Моди во время встречи сообщил в соцсети Х, что переговоры с Путиным, которые состоятся во вторник, поспособствуют дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Он также заявил, что с нетерпением ждет завтрашних переговоров.

Газета Hindu в этот же день заявила, что визит Моди в Россию является для западных государств геополитическим сигналом. Авторы материала обратили внимание на то, что приезд в РФ для Моди стал первым двусторонним визитом во время третьего пребывания в должности премьер-министра. Это демонстрирует поддержку Нью-Дели связей с Москвой.