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Суд оштрафовал Моргенштерна на 45 тыс. рублей за нарушение деятельности иноагента

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в России) на 45 тыс. рублей за нарушение деятельности иностранного агента. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Было принято решение привлечь исполнителя к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иноагента») и назначить ему наказание в виде административного штрафа.

Прокурор в суде отметил, что текстовое указание в клипе «Черный русский» на YouTube о том, что Моргенштерн является иностранным агентом, составляет не 15 секунд, а только пять секунд. Кроме того, в тексте отсутствовало полное имя исполнителя. Это, по мнению стороны защиты, «рассматривается как отсутствие указания иноагента на свой статус».

Еще 24 июня сообщалось, что Моргенштерн был дважды в течение года привлечен к административной ответственности по факту нарушения порядка деятельности иностранного агента. При этом он продолжил распространение в соцсетях материалов и сообщений без указания того, что они созданы физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

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Министерство юстиции России внесло артиста в этот реестр 6 мая 2022 года. Моргенштерн размещал политические материалы, направленные «на формирование негативного мнения у общества на ведение политики в России».

В мае дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлия на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).

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