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СМИ сообщили о планах НАТО по спасению интернета в случае атак на кабели

Bloomberg: НАТО поддержит усилия по сохранению интернета
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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НАТО помогает финансировать проект, направленный на поиск способов обеспечения бесперебойной работы интернета в случае, если подводные кабели, обеспечивающие гражданскую и военную связь в европейских водах, подвергнутся атаке. Об этом 8 июля сообщило агентство Bloomberg.

Исследователи, среди которых ученые из США, Исландии, Швеции и Швейцарии, планируют разработать способ беспрепятственного перенаправления интернет-трафика с подводных кабелей на спутниковые системы в случае военных угроз или стихийного бедствия. Тем временем НАТО одобрила грант в размере €400 тыс. на проект стоимостью $2,5 млн, а исследовательские институты вносят свой вклад знаниями.

Эйюп Турмус, советник и руководитель программы НАТО, подтвердил, что проект был недавно одобрен, и сообщил по электронной почте журналистам агентства, что реализация начнется в скором времени. По данным организации, через морские кабели ежедневно проходят финансовые операции на сумму около $10 трлн и почти весь интернет-трафик НАТО.

Доцент кафедры оборонных систем Шведского университета обороны Ханс Ливонг, один из двух основных соруководителей проекта, сказал в интервью, что он представляет себе систему, которая сможет перенаправлять конфиденциальные данные даже в качестве меры предосторожности. По словам Ливонга, необходима разработка автоматизированной системы резервного копирования в космосе.

Хуситские войны: кто стоит за диверсией в Красном море
И как повреждение кабелей может повлиять на мировой интернет

В марте компания HGC Global Communications Limited сообщила, что в Красном море были перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой. Компания отметила, что из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море, четыре (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) были перерезаны, что, по их оценкам, повлияло на 25% трафика в Сети.

До этого, 27 февраля, в Израиле заявили, что хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые идут от Джидды в Саудовской Аравии к Джибути в Восточной Африке. Отмечалось, что это привело к серьезным нарушениям связи между Европой и Азией, в основном их ощутили в Индии и странах Персидского залива.

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