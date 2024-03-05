Четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой перерезаны в Красном море

В Красном море перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой, сообщила 4 марта компания HGC Global Communications Limited.

«Серьезность инцидента в Красном море: из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море, четыре (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) перерезаны, что, по нашим оценкам, влияет на 25% трафика», — сказано в сообщении компании.

По данным HGC, поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря и подпадают под юрисдикцию Йемена.

Как отмечается, компания приняла меры по смягчению последствий и разработала комплексный план для перенаправления пострадавшего трафика.

Ранее, 27 февраля, в Израиле заявили, что хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые идут от Джидды в Саудовской Аравии к Джибути в Восточной Африке. Отмечалось, что это привело к серьезным нарушениям связи между Европой и Азией, в основном их ощутили в Индии и странах Персидского залива.

В разговоре с «Известиями» замглавы информационного департамента йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Наср ад-Дин Амер опроверг причастность хуситов к повреждениям кабелей. Он добавил, что йеменское движение обвиняет «ионистов и американцев в любых актах против интернет-кабелей в Красном море».

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.