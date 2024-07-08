Система поддержек: Путин анонсировал новые меры для семей

Семьям в России будут выплачивать неистраченные остатки материнского капитала, начнут с 10 тыс. рублей. Об этом Владимир Путин заявил 8 июля на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Сумма будет выплачиваться родителям автоматически: всего же на это потребуется порядка 1,5 млрд рублей. Среди других мер поддержки — семейная компенсационная выплата, упрощение выдачи пособия и бесплатные развлечения в День семьи, любви и верности. Какой праздник хотят учредить в России и как прошел последний день работы главной выставки страны на ВДНХ — в материале «Известий».

Как прошло закрытие выставки «Россия»

В Москве на ВДНХ закралась международная выставка «Россия». Она вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира: за почти 250 дней работы экспозицию увидели более 18,5 млн россиян, а также делегации из 120 стран. Словом, почти каждый седьмой гражданин РФ ознакомился с достижениями 89 регионов. Форум открылся в День народного единства — 4 ноября 2023 года — и должен был завершить работу 12 апреля. Однако из-за наплыва посетителей и очевидной востребованности ее продлили до Дня семьи, любви и верности 8 июля.

Впрочем, наработки и экспозиции масштабной выставки не канут в Лету: Владимир Путин уже распорядился создать в Москве национальный центр «Россия», где и сохранят наследие выставки. Его разместят на Краснопресненской набережной в выставочном комплексе «Экспоцентр», причем внешний вид здания изменится — на фасаде изобразят мотивы вологодского кружева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Как выставка «Россия», так и национальный центр будут создаваться всеми вместе. Есть уже некое представление — это выставка в миниатюре про регионы, про достижения всей страны. Гости очень хотят видеть культурную жизнь других регионов. Путешествовать в принципе не всегда легко, а по такой большой стране тем более, поэтому когда ты приходишь и все видишь в одном месте — это уникальная история. Мы возьмем всё лучшее, что есть на выставке «Россия» и пойдем дальше в будущее, создавая его все вместе. Мы планируем уже в сентябре открыть, а большое мероприятие у нас состоится 4 ноября, — сказала «Известиям» генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Впрочем, посмотреть на достояние России смогут люди и в других городах, поскольку филиалы национального центра теперь появятся во всех регионах РФ. Такую идею поддержал Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки, которым, по словам президента, удалось «красиво и талантливо» преподнести всё то, чем гордится страна. В этом глава государства не раз убеждался лично. Это — пятый приезд президента на выставку «Россия»: Владимир Путин бывал здесь как на политических мероприятиях (вроде съезда единороссов), так и на молодежных ( съезд «Движения первых»). Очевидно, президент не мог пропустить и финальный аккорд. Сотрудники ждали встречи с ним в одном из залов выставки и усердно репетировали.

— Я говорю — «в самой лучшей стране мира», и мы вместе — «спа-си-бо». Улыбайтесь. Не переживайте. И помните, не тянем. График у президента очень сжатый. Даже если вы чувствуете, что Владимиру Владимировичу комфортно, всё равно не тяните — он уважает каждого и готов внимательно слушать. Но и мы должны понимать, — инструктировала коллег Наталья Виртуозова перед встречей с президентом.

Подготовка не была напрасной: за 25 минут несколько десятков человек успели поделиться с Путиным своими впечатлениями, рассказать пару забавных историй. К примеру, как один из посетителей сломал ногу, но вернулся с гипсом, чтобы досмотреть экспозицию. Среди собеседников главы государства были и журналисты, в том числе из МИЦ «Известия». Корреспондент рассказала главе государстве об удобстве и возможностях для работы СМИ, которые имели возможность подойти к первым лицам и ведущим спикерам со своими вопросами на площадке «России». В остальном участники встречи благодарили главу государства за создание выставки.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с сотрудниками международной выставки-форума «Россия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Нам есть что защищать, и вот это очень важно — самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство в мире, показать, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа, — сказал Владимир Путин.

Поддержка семей и индексация выплат

На ВДНХ глава государства также встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Его цель — продвижение традиционных ценностей и поддержка семей с активной жизненной позицией. В нем участвуют команды, объединяющие несколько поколений родственников. По оценкам президента, конкурс удался, поскольку в нем приняли участие 600 тыс. человек, самому младшему из них пять лет, а самому взрослому — 91 год.

— Для нас — для государства — не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более в Год семьи в России, — сказал глава государства.

Участники охотно общались с президентом и наперебой делились своими предложениями по улучшению качества жизни семей с детьми. Так, участники из Бурятии и Забайкалья попросили разрешить использовать остатки маткапитала на бытовые нужды. Владимир Путин поддержал идею, предложив начать с суммы в 10 тыс. рублей.

— После того как люди расходуют основную часть материнского капитала остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как уже и сделать ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги, — отреагировал глава государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Неистраченные 10 тыс. рублей из остатка маткапитала будут начисляться автоматически, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. Всего выплатят использованных средств на 1,5 млрд рублей, уточнила она. Пока же получить оставшуюся часть материнского капитала в виде перечисления денег на счет владельца невозможно. Их можно направить только на те цели, которые обозначены в законе, сказала директор АНО «Мама в праве», эксперт «Народный фронт. Аналитика» Виктория Рашина.

— Мы постоянно получаем вопросы от граждан, которые интересуются, можно ли по собственному усмотрению тратить небольшие суммы материнского капитала, например для приобретения всего необходимого к школе или для покупки одежды и обуви на выпускной. Также поступают вопросы о возможности направления средств материнского капитала на лечение матери и/или детей, особенно стоматологические услуги. Поэтому уверена, что инициатива о возможности использования остатка материнского капитала найдет широкий отклик у родителей, — заметила Виктория Рашина.

Владимир Путин также поручил индексировать выплаты в 10 тыс. рублей по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Более того, теперь эту выплату смогут получать не только родители, но и близкие родственники.

Новая семейная выплата и День многодетных

Значительная часть обсуждения касалась положения семей с двумя и более детьми, а также многодетных. Одной из ключевых тем стала новая семейная выплата, так называемый, «налоговый кешбэк». Благодаря ему родители с невысоким доходом смогут осуществлять возврат уплаченного НДФЛ по итогам года. Госдума уже приняла документ в первом чтении, второе запланировано на 9 июля. Так, согласно проекту закона, выплата будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства. Вступление новшества в силу ожидается с 1 января 2026 года. При этом сегодня в России уже существует несколько налоговых вычетов: имущественный — в случае приобретения квартиры, социальный, связанный с образованием и здравоохранением.

— Так вот, вот этот основной [вычет], который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать. Мы об этом обязательно подумаем, — сказал Владимир Путин.

Фото: РИА Новости

Он напомнил, что новация обсуждаемого законопроекта как раз и заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не переплачивала больше 6%. «Разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье», — подчеркнул глава государства.

— Эта разница будет возвращаться семье по итогам года. К нам обращались семьи, и сегодня президент подтвердил окончательное решение, что эта выплата будет осуществляться до того как будут произведены другие вычеты. Сначала семейная компенсационная как разница между 13% и 6%, а потом все остальное, — сказала Татьяна Голикова журналистам.



Владимир Путин поддержал и идею освободить многодетные семьи от ежегодного подтверждения их права на получение единого пособия в случае, если данные заявителей не менялись. Их будут ждать и новые меры поддержки. К примеру, одна из участниц встречи обратила внимание на то, что для многодетных семей совместные выходы зачастую сопряжены с большими расходами, и предложила в День семьи разрешить им бесплатно посещать культурные и развлекательные мероприятия. Владимир Путин одобрил эту идею. Он также оценил и предложение участников учредить в стране специальный праздника для многодетных семей.