Слушают вас: как прошел концерт закрытия выставки «Россия» на ВДНХ

Вечером 6 июля на главную сцену столичного ВДНХ вышли SHAMAN, Олег Газманов, ST, Пелагея, Дмитрий Колдун. Звезд в одном месте собрал праздник — торжественный концерт «Россия нигде не заканчивается». Он закрывает выставку-форум «Россия», вошедшую, по словам Сергея Кириенко, в топ-10 самых посещаемых мест планеты. Фактически она продолжит работу еще на два дня — до 8 июля . В числе ведущих оказались Яна Чурикова и Валдис Пельш. «Известия» побывали на празднике.

Не в тесноте

Как и ожидалось, на концерте яблоку негде было упасть. Даже легкое похолодание не помешало всем желающим приехать на ВДНХ и послушать любимых исполнителей. Скорее оно даже сыграло на руку: не пришлось обливаться литрами воды, как жители столицы это делали всю тридцатиградусную неделю, чтобы выжить в жарких каменных джунглях. Станция метро «ВДНХ», как и в день открытия, извергала бесконечные толпы людей, которые чудом друг друга не задавили на пути к выходу из подземки. Казалось, что всё население не только Москвы, но и всех соседних городов приехало на концерт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

То же самое происходило и в день открытия выставки-форума «Россия» в День народного единства 4 ноября 2023 года. Тогда корреспондент «Известий» рассказывала, как сотрудники метрополитена с трудом разводили потоки пассажиров.

— Выставка отличная! Я была несколько раз, очень понравилось. И два раза еще приезжали на спектакль «Вера. Надежда. Любовь». Немножко грустно, что она заканчивается. Всегда гуляли здесь, смотрели различные стенды. Очень интересно. На самом деле, за один день или несколько ее не обойти — такая она масштабная выставка. Если бы она всегда была, было бы хорошо, — поделилась с «Известиями» одна из гостей по имени Анна.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Впрочем, «пробки» по дороге на экспозицию образовывались тут каждый день работы проекта: к 4 июля выставку-форум посетило 18 млн человек (причем из них 6 млн пришло оценить стенд Московской области). Юбилейным посетителем стала 12-летняя Лиза Савина из Владимира, она посетила выставку вместе с родителями.

Всего на площадке прошло более 17 тыс. деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий. В день торжественного концерта оказалось, что российский проект вошел в лидеры по посещаемости по всему миру. Об этом рассказал первый замруководителя аппарата президента РФ Сергей Кириенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я посмотрел мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты, — сказал политик на торжественной церемонии награждения участников выставки-форума, которая тоже состоялась 6 июля, но до концерта.

Концерт не стал исключением — здесь собрались тысячи россиян с разных уголков страны. Поскольку посмотреть «Россию» можно до 8 июля включительно, возможно, итоговые цифры будут не менее впечатляющими.

Сияющая сцена

Сердцем торжества стала главная уличная сцена ВДНХ у павильона №1 «Центральный» . Одно из самых главных монументальных сооружений ВДНХ было на реконструкции с 2014 года, а в рамках выставки-форума «Россия» здесь открылась временная экспозиция «Первые в России — стране возможностей».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Хочется поблагодарить организаторов за то, что они сделали такое мероприятие для всех нас. Концерт открыл замечательный артист — SHAMAN. Мы его очень любим, как и всех, кто будет сегодня выступать! И выставка замечательная, инновационная. Уважение вызывает. Понравилось, что представлены все регионы России и что выставка позволяет всем зрителям понять, насколько сильна и мощна Россия. Мы были здесь несколько раз, — поделилась с «Известиями» зрительница Олеся.

Выступить для гостей выставки-форума приехало много артистов, но SHAMAN негласно стал гвоздем программы. Певец исполнил песню «Моя Россия», а в это время в толпе случился флешмоб. Люди, одетые в славянские наряды, растянули флаг России и прошли вместе с ним вокруг фонтана «Дружба народов». Также на концерте выступили Григорий Лепс (его «Самому лучшему дню» подпевали даже проходящие мимо зеваки, которые не планировали посещать сам концерт), Дмитрий Колдун, Олег Газманов, рэпер ST, Пелагея, Наталья Подольская, актер Антон Шагин .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Шикарный концерт, шикарная атмосфера — такое единение людей и искусства, такие артисты шикарные, со всех уголков нашей страны. Просто гордость переполняет, — не смогла сдержать эмоций поговорившая с «Известиями» зрительница Татьяна.

Слушатели встречали звезд в приподнятом настроении, заранее подготовив море флажков с триколором. А некоторые даже сделали себе макияж в цветах российского флага. В небо то и дело взмывали красные воздушные шары в виде сердец. Были и гости, которые приехали из самых дальних уголков России специально, чтобы попрощаться с выставкой, на которую уже приезжали несколько раз за эти месяцы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я приехала из Кузбасса, хотелось посмотреть своими глазами. Здесь собраны самые невероятные экспонаты. Мы ходили тут с самого утра, даже половину еще не обошли. Завтра еще вернемся, будем еще ходить. Выставка «Россия» — это патриотизм, это вера в свою Родину, мотивация что-то совершать для нового поколения в первую очередь, — рассказала «Известиям» Элеонора, приехавшая на выставку с мамой.