Суд оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблении полномочиями

Кировский областной суд в понедельник, 8 июля, оправдал экс-главу Кировской области Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.

В июле 2021 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»). 4 декабря 2023 года обвинение запросило для Белых наказание в виде 12 лет лишения свободы. По этому делу его оправдали, но 26 декабря суд приговорил экс-губернатора к 2,5 года лишения свободы по статье 285 УК РФ, но освободил его от наказания по этому делу из-за истечения срока давности.

Сразу после этого приговор обжаловали и сторона защиты, и прокурор. Таким образом, Кировский областной суд отменил приговор Октябрьского районного суда. За Белых также признали право на реабилитацию.

21 июня Белых, ранее осужденный на восемь лет тюремного заключения за взятки, вышел на свободу из СИЗО-1 города Кирова. Его адвокат передал обращение экс-губернатора к прессе, где тот сообщил, что после освобождения чувствует себя нормально и планирует уделить время своей семье, детям и работе.

Он возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год.

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