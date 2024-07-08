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Суд оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблении полномочиями
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Суд оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблении полномочиями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кировский областной суд в понедельник, 8 июля, оправдал экс-главу Кировской области Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.

В июле 2021 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»). 4 декабря 2023 года обвинение запросило для Белых наказание в виде 12 лет лишения свободы. По этому делу его оправдали, но 26 декабря суд приговорил экс-губернатора к 2,5 года лишения свободы по статье 285 УК РФ, но освободил его от наказания по этому делу из-за истечения срока давности.

Сразу после этого приговор обжаловали и сторона защиты, и прокурор. Таким образом, Кировский областной суд отменил приговор Октябрьского районного суда. За Белых также признали право на реабилитацию.

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21 июня Белых, ранее осужденный на восемь лет тюремного заключения за взятки, вышел на свободу из СИЗО-1 города Кирова. Его адвокат передал обращение экс-губернатора к прессе, где тот сообщил, что после освобождения чувствует себя нормально и планирует уделить время своей семье, детям и работе.

Он возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год.

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