Никите Белых назначили срок

Пресненский суд Москвы на заседании в четверг признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в получении взяток и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Сам Белых считает судебный процесс против него провокацией и свою вину не признает. Эксперты отмечают, что дело экс-губернатора связано в первую очередь с масштабной антикоррупционной кампанией, запущенной в стране несколько лет назад.

— Суд постановил признать Белых виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» и назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 48 млн 21 тыс. рублей, — огласила приговор судья Татьяна Васюченко.

При этом Белых признан невиновным по одному из трех эпизодов — взятке в €200 тыс., которую тот якобы получил от бизнесмена Альберта Ларицкого в 2014 году.

Срок будет исчисляться с 1 февраля 2018 года, также будет зачтен срок, уже проведенный под стражей — 2 года.

Гособвинение просило назначить экс-губернатору 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 млн рублей. В ходе заседания судья заявила, что вина Белых в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера установлена.

«Судгаймер дал согласие передать Белых €200 тыс., что эквивалентно более 9 млн рублей на момент совершения преступления по курсу ММВБ, за покровительство и попустительство по службе», — отмечается в приговоре.

В вердикте также говорится, что указанная сумма была передана в кабинете губернатора в 2014 году, после чего Белых действовал в интересах Нововятского лыжного комбината и УК «Лесхоз» и «оказывал в отношении этих организаций покровительство, используя авторитет и занимаемую должность».

Никита Белых занял пост губернатора Кировской области в конце 2008 года по представлению президента России. В начале 2014 года, в преддверии выборов, Белых назначили временно исполняющим обязанности главы области. По итогам голосования в сентябре 2014 года он одержал победу на выборах с результатом 69,98% голосов и таким образом был официально избран главой субъекта.

В июне 2016 года Белых задержали в одном из московских ресторанов при получении пакета, в котором находились деньги. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, в момент задержания чиновник получал только часть взятки, общий размер которой составлял €400 тыс. Губернатор не отрицал получения денег, однако утверждал, что они предназначались для нужд города.

Менее чем через месяц после задержания Белых, президент Владимир Путин освободил его от должности главы Кировской области «в связи с утратой доверия».

Комментируя приговор, глава Политической экспертной группы Константин Калачёв отметил, что «судьи живут в конкретном обществе в конкретный исторический период».

— Сегодня обстановка не располагает к тому, чтобы обвиняемый с такой доказательной базой отделался условным приговором или был освобожден из зала суда. Очевидно, что есть общественный запрос и есть запрос власти. Это вовсе не означает, что судьям звонят, а говорит лишь о том, что они живут не в безвоздушном пространстве, — сказал он.

В свою очередь, директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов ожидает, что приговор Белых может использоваться как подтверждение систематического курса власти на борьбу с коррупцией на всех уровнях.

— Признание виновности экс-губернатора-либерала в коррупционных преступлениях — это неприятный инфоповод для Ксении Собчак (кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива». — «Известия»), которая пытается выступать от лица либеральной оппозиции и всех недовольных политическим режимом и действиями силовых структур, — сказал эксперт.

До назначения губернатором Кировской области Никита Белых работал заместителем губернатора Пермской области, избирался в законодательное собрание этого региона. В 2005–2008 годах был лидером партии «Союз правых сил».