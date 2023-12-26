Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Суд 26 декабря освободил кировского экс-губернатора Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности.

Экс-чиновника оправдали по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусматривающего превышение должностных полномочий, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Суд также признал право на реабилитацию Белых.

В то же время Белых признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Совершение преступления лицом, занимающим государственную должность») и назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать посты на госслужбе на два года.

Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. 24 июня 2016-го его задержали в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. В феврале 2018-го экс-губернатора приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей за взяточничество, а в июне того же года этапировали в Рязанскую область.

В июле 2021 года в Следственном комитете России сообщили о возбуждении в отношении экс-губернатора Кировской области уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»).

Позднее, 4 декабря 2023 года, сторона обвинения запросила суд назначить 12 лет лишения свободы Белых с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии. Обвинение также настояло на запрете занятия экс-губернатором должности на государственной службе на три года.