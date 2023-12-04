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Обвинение запросило суд назначить 12 лет кировскому экс-губернатору Белых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Сторона обвинения просит суд назначить 12 лет лишения свободы бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

«Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области <…> ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на государственной службе на три года <…> с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии», — говорится в сообщении.

Никите Белых назначили срок
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Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. 24 июня 2016-го его задержали в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. В феврале 2018-го экс-губернатора приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей за взяточничество, а в июне того же года этапировали в Рязанскую область.

В июле 2021 года в Следственном комитете России сообщили о возбуждении в отношении экс-губернатора Кировской области уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»).

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