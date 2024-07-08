За выходные в России произошло 653 ДТП

За прошедшие выходные 6 и 7 июля на российских дорогах зафиксировано 653 ДТП, в которых 73 человека погибли и 853 получили различные травмы. Об этом 8 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних в прошедшие выходные произошло 117 ДТП, в результате которых четыре ребенка погибли (все они были пассажирами) и 136 детей получили различные травмы.

Так, в Хакасии водитель легкового автомобиля в разрешенном месте для обгона месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами. В одном из этих автомобилей на переднем сидении ехала одиннадцатилетняя девочка-пассажир, пристегнутая ремнем безопасности, которая от полученных травм скончалась. Также в этом ДТП пострадал еще один пассажир и водителей всех трех транспортных средств.

В Рязанской области водитель легковушки с двумя пассажирами 9 и 13 лет на заднем сидении также выехал на встречную полосу в разрешенном месте и врезался во встречный автомобиль. В результате ДТП погибли оба водителя, девятилетний мальчик, и пассажир машины, которая двигалась по своей полосе. Мальчик 13 лет получил травмы и был госпитализирован.

В Самарской области водитель автомобиля «догнал» спортивный мотоцикл, которым управлял подросток 14 лет, не имеющий водительского удостоверения. Сам мотоциклист с различными травмами оказался в больнице, его пассажир (15 лет) от полученных ранений погиб. Оба несовершеннолетних были в мотошлемах.

В Ставропольском крае женщина-водитель в зоне проведения дорожных работ не справилась с управлением выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. В результате ДТП погибла она и два ее пассажира, в том числе девятилетняя девочка, которая находилась на заднем сидении пристегнутым ремнем безопасности.

В Госавтоинспекции обращают внимание водителей на необходимость проявлять максимальную внимательность и осторожность при совершении обгона. Наличие знаков и разметки, разрешающих выезд на встречную полосу сами по себе не гарантируют стопроцентную безопасность, подчеркивают в ведомстве.

«Такие дорожные знаки и разметка лишь информируют водителей о том, что обгон транспортного средства на данном участке дороге разрешен. Однако перед совершением такого маневра водитель обязан убедиться в отсутствии встречного транспорта, а также в том, что он сможет вернуться в свою полосу в «разрешенной зоне», не создавая помех другим участникам движения. При малейшем сомнении в том, что этот маневр будет удачным, следует отказаться от него, проявить терпение и дождаться момента, когда ситуация на дороге позволит выполнить обгон максимально безопасно. Если в салоне автомобиля едут дети, то следует выбрать такой режим движения, чтобы обгон не потребовался, — отметил в разговоре с «Известиями» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 5 июля, стало известно, что в Верхней Пышме в результате ДТП с автомобилем каршеринга погибла женщина-пассажир прокатной машины. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, он была не пристегнута ремнем безопасности и от удара вылетела из салона. Водитель и второй пассажир получили травмы и были госпитализированы.