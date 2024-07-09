Независимые студии продолжают создавать инновационные и выразительные видеоигры всех жанров. Несмотря на то что некоторые инди-разработчики имеют финансовую и медийную поддержку от крупных издателей, игрокам непросто уследить за всеми достойными новинками. В материале «Известий» — яркие инди-проекты от независимых студий, которые вышли в первой половине этого года.

Animal Well

Фото: Bigmode

Студия: Shared Memory

Жанр: метроидвания

На чем играть: PC, PS5, Nintendo Switch

Некоторые инди-игры по праву можно назвать шедевром одного художника, и метроидвания Animal Well полностью оправдывает такой статус. Разработчик Билли Бассо единолично создал игру, отвечал за геймдизайн, логику головоломок и визуал. Можно сказать, что Animal Well именно благодаря этому получилась неповторимой — чувствуется внимание к каждой детали, мир игры, наполненный таинственными существами, не похож ни на что, а на каждом шагу встречаются филигранно припрятанные секреты и пасхалки.

Rusty’s Retirement

Фото: Mister Morris Games

Студия: Mister Morris Games

Жанр: симулятор фермерства

На чем играть: PC, Mac OS

У этого фермерского сима два больших плюса. Во-первых, он похож на признанную всеми Stardew Valley как визуально, так и некоторыми механиками сбора урожая. А во-вторых, играть в Rusty’s Retirement можно, параллельно занимаясь другими делами. Игра запускается в нижний части монитора поверх рабочего стола, поэтому следить за всходами и заниматься менеджментом маленьких роботов-помощников удобно, например, в рабочих перерывах. По отзывам игроков игра не отвлекает, а наоборот, помогает расслабить мозг и перенаправить внимание во время сложных задач.

Manor Lords

Фото: Hooded Horse

Студия: Mister Morris Games

Жанр: стратегия

На чем играть: PC, Xbox Series X|S, Xbox One

Еще один соло-проект в этой подборке. Его создатель Грег Стичен основал студию Slavic Magic, состоящую из него одного. Но средневековая стратегия Manor Lords — крайне амбициозная игра не только поэтому. Стичен вознамерился воссоздать средневековый образ жизни и бои с исторической достоверностью. Развитие поселения, экономический и торговый циклы медленные и отражают реальные процессы доиндустриальной эпохи, а по различным построениям и боевым приемам можно буквально изучать средневековое искусство войны. Такой подход оправдался — только на этапе анонса ее добавили в вишлист более 3 млн игроков. Сейчас игра находится в раннем доступе и отзывы о ней более чем положительные.

Snufkin: Melody of Moominvalley

Фото: Raw Fury

Студия: Hyper Games

Жанр: адвенчура

На чем играть: PC, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch

Мумидолу не нужны законы — по крайней мере такие, которые ограничивают его мирных жителей и нарушают размеренный покой их жизни. Поэтому, когда самопровозглашенный Страж и его банда начинают застраивать всю долину садовыми лабиринтами, выдумывать глупые правила и наказывать за них троллей, хемулей и мюмл, волшебный мир погружается в хаос. Великий путешественник Снусмумрик возвращается из приключения в дальней стране и обнаруживает Мумидол в упадке, а лучшего друга Муми-тролля в плену у Стража. Игрокам вместе с героями предстоит разрушить планы Стража и освободить родной дол, творя различные шалости. Этот простой и очень обаятельный квест понравится не только детям, но и взрослым, которые без ума от произведений Туве Янсон.

Tales of Kenzera

Фото: Electronic Arts

Студия: Surgent Studios

Жанр: платформер

На чем играть: PC, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch

Основатель студии Surgent Studios и по совместительству звезда сериала «Дом дракона» Абубакар Салим вложил в платформер Tales of Kenzera личный опыт переживания утраты — его отец скончался от болезни несколько лет назад. Волшебный и драматичный платформер с элементами метроидвании рассказывает историю африканского мальчика Зау, заключившего с богом смерти сделку, чтобы вернуть с того света своего папу.

Children of the Sun

Фото: Devolver Digital

Разработчик: Рене Ротер

Жанр: шутер

На чем играть: PC

Эта психоделическая головоломка-шутер выглядит как гремучая смесь игр Sniper Elite и Superhot. Цель проекта — в роли скрытного убийцы идти по пути мести через сюрреалистичную версию американского Юга, чтобы убить лидера армии культистов. Основная концепция игры оригинальна: у играющего есть ровно одна пуля, которую нужно направлять с помощью телепатических сил, чтобы убить каждого врага на уровне. Скорость пули можно замедлять и ускорять, чтобы изменять траекторию или увеличить ударную силу.

Botany Manor

Фото: Whitethorn Games

Студия: Balloon Studios

Жанр: адвенчера

На чем играть: PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Небольшая адвенчура Botany Manor сразу погружает в невероятно уютную атмосферу. Игра буквально излучает позитив, саудтрек успокаивает, а игровой мир невероятно живой, с интенсивными, насыщенными цветами . Однако, несмотря на умиротворяющую натуру, Botany Manor есть что предложить по части интересных вызовов: игроку предстоит выращивать редкие растения и вычислять специальные условия, при которых они растут, — вплоть до скорости ветра и уникальных удобрений. Также с прохождением будут раскрываться секреты прошлого главного героя.

Open Roads

Фото: Annapurna Interactive

Студия: Annapurna Interactive

Жанр: приключение

На чем играть: PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch

Интерактивное приключение в духе графических романов от Annapurna Interactive, авторов Gone Home, одного из первых успешных «симуляторов ходьбы» в истории видеоигр. Open Roads переносит игроков в 2003 год, в ностальгическое время с примитивными смартфонами и интернетом, доступным не всем. Короткая история, в которой необходимо исследовать все окружающие предметы, раскроет тайну отношений матери-одиночки Опал и ее 16-летней дочери Тесс.

Nightingale

Фото: Inflexion Games

Студия: Inflexion Games

Жанр: симулятор выживания

На чем играть: PC

Сделать свой «выживач» — практически обязательный пункт в истории инди-студий. Изобилие игр этого жанра не может похвастаться оригинальностью механик, редко, когда придумывают действительно что-то новое. Некоторые, как студия Inflexion Games, решают выделиться оригинальным сеттингом. И хоть технически Nightingale несовершенна, она действительно выходит на передний план.