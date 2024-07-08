Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3 млн рублей
Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 3 млн рублей. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба столичных судов.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.
Данная статья КоАП РФ предусматривает ответственность за неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса запрещенной информации.
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