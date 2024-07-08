В Госдуме предрекли участь Макрона всем действующим лидерам Европы и США

Поражение на выборах ожидает руководителей европейских стран и США, которые вмешиваются в дела других государств. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проигрыш коалиции президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах.

«Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, граждане страны, которые требуют от своих властей решения внутренних проблем, были готовы «голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона». Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что французскому лидеру не помогли «политтехнологические уловки и снятие кандидатов».

Во Франции 7 июля проходил второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закрылись в 20:00.

Согласно итогам голосования, коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила на парламентских выборах во Франции, заняв 182 места в Национальном собрании. Второе место заняла президентская коалиция «Вместе» — 168 мест. Правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен получила 143 места, следом идет республиканская партия — 45 мест.

Также 7 и 8 июля в городах Франции прошла волна митингов. Корреспондент «Известий» Маргарита Костив показала кадры с места событий. Участники блокировали дороги, разбрасывали стоящие на тротуарах велосипеды и хором кричали «Долой Макрона!». Как минимум 25 человек задержаны во французском городе Ренн в ходе беспорядков. Также стало известно, что на митинге в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ для пресечения беспорядков. Некоторым участникам митинга пришлось промывать глаза. Протестующие также устроили погромы на фоне беспорядков.

Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов 9 июня после того, как его партия провалилась на выборах в Европарламент.