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WSJ узнала о планах НАТО раскритиковать на саммите Китай за поддержку России

WSJ: НАТО на саммите в Вашингтоне хочет раскритиковать КНР за поддержку России
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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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В повестку дня на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля будут включены не только Украина, Россия и увеличение военных расходов в Европе, но и Китай, который в последнее время попал в «список угроз» Североатлантического альянса. Об этом 7 июля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов из стран блока.

«Во вторник, когда лидеры НАТО встретятся в Вашингтоне, в их повестку дня будут включены Украина, Россия и европейские военные расходы. Однако на их саммите будет обсуждаться страна, расположенная далеко от территории альянса, о которой НАТО даже не упоминало последние пять лет, — Китай», — говорится в публикации.

Отмечается, что Китай в течение последних лет начинает играть всё большую роль для 32 стран — членов блока и их ближайших союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Некоторые лидеры НАТО обвиняют Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. Так, дипломаты, знакомые с ситуацией в Североатлантическом альянсе, сообщили изданию, что в итоговом коммюнике НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий на Украине.

В газете обратили внимание на то, что еще пять лет назад Китай не упоминался в коммюнике альянса, а первую обеспокоенность по поводу действий со стороны Пекина в НАТО впервые выразили в заявлении лидеров блока в 2019 году. В 2022 году в НАТО заявили, что амбиции и политика принуждения Китая «бросают вызов интересам, безопасности и ценностям» альянса.

Однако повышенное внимание лидеров стран — членов НАТО к Китаю не устроило некоторых участников альянса. В частности, страны из Южной Европы призывали вместо этого сосредоточиться на угрозах с Ближнего Востока и нелегальной миграции. Однако их отношение вскоре изменилось на фоне спецоперации на Украине, добавило издание.

НАТО надавить на Китай: альянс задумался над санкциями в отношении Пекина
Столтенберг заявил, что КНР бросила вызов Североатлантическому блоку

Ранее, 1 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса. Кроме того, генсек заявил о якобы исходящей от Китая угрозе для Тайваня и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в связи с этим блок наращивает сотрудничество с ними.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва негативно относится к словам Столтенберга.

На следующий день, 2 июля, официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что НАТО следует задуматься о своей роли в причинах украинского кризиса. По ее словам, НАТО также вмешивается во внутренние дела Китая, искажает его внутреннюю и внешнюю политику, бросая вызов безопасности страны.

18 июня Столтенберг сказал, что Китай не может поддерживать нормальные отношения одновременно и со странами Европы, и с Россией. Он отметил, что если Пекин не изменит свое поведение, то это окажет влияние на торговые отношения с Вашингтоном.

До этого, 15 июня, газета The New York Times писала, что в администрации президента США Джо Байдена растут опасения из-за того, что Китай будет сильнее поддерживать Россию в будущем. Издание отметило, что американские власти всё больше убеждены в том, что взгляды председателя КНР Си Цзиньпина на роль его страны в конфликте на Украине изменились.

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