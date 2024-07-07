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FT сообщила о «расколе» между кланами Байдена, Обамы и Клинтон

FT: семьи Байдена, Обамы и Клинтон находятся в натянутых отношениях
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Ведущие семьи Демократической партии — президента США Джо Байдена, бывшего лидера страны Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — находятся в натянутых отношениях. Об этом 6 июля сообщила газета Financial Times (FT).

Отмечается, что действующий лидер был не доволен, когда Обама в выдвижении на пост главы государства в 2016 году поддержал не его, а Клинтон. Сам экс-президент навлек гнев со стороны Клинтон, когда стал ее оппонентом в борьбе за выдвижение на пост лидера страны от демократов в 2008 году.

«Я думаю, многие люди не понимают, что между Бараком Обамой, Клинтон и Байденом не очень хорошие отношения», — приводит FT слова одного из лоббистов демократов.

Стратег демократов Хэнк Шейнкопф отмечает, что среди членов партии нет единства, поскольку ее представители принципиально не разделяют одни и те же ценности. По его мнению, ведущие семьи демократов представляют «разные фракции».

Также Financial Times добавила, что многие в Демократической партии рассчитывают, что Обама «оттеснит в сторону» Байдена, однако это может иметь и противоположный эффект.

«Если Обама попытается вмешаться, это будет контрпродуктивно», — подчеркнул один из главных спонсоров партии.

Байдена всё громче просят на выход из президентской гонки. Детали

5 июля сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов, представители бизнеса и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек. В послании говорится, что США сейчас переживают знаменательный момент истории и действующему лидеру сейчас стоит «закрепить свое наследие, передав факел».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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