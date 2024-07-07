Военные ВС РФ применили новую радиолокационную станцию «Ирбис» в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе специальной военной операции (СВО) применяют новую радиолокационную станцию «Ирбис». Об этом 7 июля сообщило Министерство обороны России.

На кадрах тщательно замаскированная радиолокационная станция «Ирбис» быстро проезжает вдоль лесопосадки и скрывается в тени деревьев. Водитель ловко паркует массивную установку, после чего из кабины выскакивают два бойца с пластмассовыми чемоданчиками — РЭБ-установками и антидроновыми ружьями. Заняв позиции по обе стороны машины, они начинают мониторить небо в поисках коптеров, добавили в Минобороны.

Отмечается, что система позволяет вести разведку вглубь территорий противника на 150 км, что очень важно в условиях боя. Засечь с помощью «Ирбиса» можно буквально любые огневые подразделения противника. Минометные подразделения, ствольную и реактивную артиллерию, а также воздушные цели, включая беспилотники.

«По опыту могу сказать, что станция лучше, чем предыдущие образцы радиолокационных станций, потому что она более маневренная, время на занятие и убытие с позиций намного быстрее. Ну и дальность разведки намного дальше. Засекает все типы огневых подразделений противника: минометные подразделения, ствольную и реактивную артиллерию противника. Также станция может засекать воздушные цели. То есть воздушные суда, которые находятся в небе, беспилотники, ну и самолеты тоже. Ведем разведку, засекаем цель и сразу же передаем на пункты управления огневых подразделений. <…> Кроме выявления вражеских огневых точек, мы также корректируем огонь нашей артиллерии. Таким образом, контрбатарейная борьба получается более эффективной», — рассказал командир расчета радиолокационной станции (РЛС) «Ирбис» с позывным Сектор.

Уточняется, что благодаря станции наши бойцы уже неоднократно пресекали попытки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по мирному населению. Любая ракета засекается радаром, а информация оперативно передается в подразделения противовоздушной обороны. Особенно тесно с радиоразведчиками взаимодействуют артиллерийские подразделения.

Обнаружив цель, экипаж «Ирбиса» передает координаты огневым подразделениям и, если необходимо, также корректирует их работу. По словам бойцов, это существенно повышает эффективность контрбатарейной борьбы. Оператор установки с позывным Скиф быстро запускает несколько мониторов, вводит необходимые для спутников координаты и поворачивает локатор на заданный угол.

«Определяю цели на рабочем месте оператора и передаю цели командиру. В принципе, система полностью автоматизированная, но всё равно порой требуется вмешательство. <...> Станция работоспособная и готова выполнять боевую задачу в любую погоду. Ни ветер, ни дождь, ни солнце — ничего не мешает. Это очень полезная станция. Мы определяем характер целей и спасаем жизни своих товарищей, передавая цели и координаты в подразделения, которые запускают «птицу», проводя собственную доразведку, и визуально определяют цели и после этого отрабатывают по ним артиллерией или другими средствами», — поделился оператор РЛС «Ирбис» с позывным Скиф.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что российские силы освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Они также нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 5 июля, сообщалось, что новая система радиолокационной борьбы (РЭБ) «Зонт» отправилась в зону СВО. По словам разработчика, это система, которая позволяет накрыть военные и гражданские объекты защитным куполом в радиусе до 500 м. В основном разработка ориентирована на защиту техники от FPV-дронов. Ее можно использовать как на транспорте, так и на стационарных объектах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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