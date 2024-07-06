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Глава МВД Ирана рассказал о процедуре вступления Пезешкиана в должность президента

Глава МВД Ирана Вахиди: инаугурация Пезешкиана пройдет в ближайшее время
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Фото: REUTERS/SAEID ZAREIAN
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Инаугурация победившего на выборах президента Ирана Масуда Пезешкиана и назначение нового правительства страны состоятся в ближайшее время после утверждения итогов голосования. Об этом в субботу, 6 июля, заявил глава МВД страны Ахмад Вахиди.

«Сейчас я не могу сказать [точную дату], однако, естественно, [ожидание] не будет очень долгим», — сказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос о соответствующих сроках.

Министр уточнил, что в настоящий момент факт проведения выборов должна подтвердить высшая палата иранского парламента — Наблюдательный совет.

Она направит верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо о том, кто из кандидатов был избран, затем состоится церемония инаугурации президента в парламенте. После этого новый глава государства назначит кабинет министров, рассказал Вахиди.

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Ранее в этот день стало известно о победе на выборах в Иране экс-министра здравоохранения Пезешкиана, который был выдвинут кандидатом от реформаторского крыла. В своем первом заявлении после объявления результатов политик назвал всех своих конкурентов братьями и пообещал «протянуть им всем руку дружбы». Президент России Владимир Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост главы государства.

Первый тур выборов президента Ирана состоялся 28 июня, однако ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов. Накануне, 5 июля, прошел второй тур.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо этого, в потерпевшем крушение вертолете также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.

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