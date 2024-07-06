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Politico сообщила о сильной простуде Байдена за два дня до дебатов с Трампом

Politico: за два дня до дебатов Байден не мог говорить из-за простуды
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден «едва мог говорить» за два дня до предвыборных дебатов со своим соперником Дональдом Трампом, сообщила 5 июля газета Politico со ссылкой на источники.

«За два дня до дебатов Байден проснулся с сильной простудой и едва мог говорить», — говорится в материале.

По словам собеседников газеты, знакомых с ходом подготовки американского лидера, 25 июня он провел с помощниками короткую репетицию дебатов и весь оставшийся день отдыхал. В результате расписание Байдена на следующий день было «забито до отказа» из-за попыток его советников наверстать упущенное.

Отмечается, что после неудачного выступления президента США на дебатах его помощники признали необходимость дать ему в тот момент больше времени на отдых. Вместо этого усиленные репетиции еще больше вымотали Байдена, считают источники газеты.

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Ранее в тот же день Байден провел встречу со своими сторонниками в штате Висконсин, где заявил о намерении продолжать борьбу за переизбрание и одержать победу. При этом газета The Washington Post в пятницу сообщала, что окружение американского лидера призвало его сняться с выборов из-за ухудшения здоровья. С тем же призывом выступили влиятельные бизнесмены в США.

До этого, 4 июля, Байден признался, что «облажался» на предвыборных дебатах. Тогда же Трамп заявил, что его соперник после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. Телеканал NBC назвал его выступление коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу. Позже официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение главы государства на дебатах простудой и джетлагом.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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