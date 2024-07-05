Москву накрыл ливень с грозой

В Москве начался сильный ливень с грозой. Кадры непогоды в пятницу, 5 июля, публикуют «Известия».

О резком ухудшении погоды жителей столицы предупредили накануне в ГУ МЧС по Москве. В Telegram-канале ведомства отметили, что в пятницу ожидаются грозы, ливни, а также шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с.

В Гидрометцентре России также сообщили, что днем 5 июля в столице прогнозируется и град. Температура воздуха составит до +32 градусов.

Согласно данным «Яндекс Погоды» на 19:10, осадки наблюдаются на севере и востоке Москвы. При этом продолжение дождя прогнозируется с 20:30.

Ранее в этот день главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о предстоящей буре в Москве. По ее словам, главная опасность кроется в шквалистом ветре, порывы которого будут достигать 25 м/с. Кроме того, местами пройдут сильные ливни с градом. В ночь на субботу, 6 июля, погода начнет налаживаться, в выходные она будет комфортной, без осадков.