К осужденной за терроризм Дарье Треповой подан иск за неоплату жилья

К Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), осужденной за теракт, подан иск от «Жилкомсервиса» за неоплату жилья. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram.

В Пушкинском районном суде назначили заседание по иску к Треповой и еще двум лицам. По данным «Жилкомсервиса», счета за квартиру на улице Артиллерийской, которую девушка получила в наследство от отца, не оплачивались с 2014 года.

«Сумма долга составляет 169 526 рублей 29 копеек. Поскольку места жительства ответчиков истец не знает, подать заявление о вынесении судебного приказа невозможно», — рассказала Лебедева.

Истец попросил взыскать с ответчиков вышеуказанную сумму, а также госпошлину в размере 4581 рубль.

Теракт, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в петербургском кафе «Стрит-бар» во время творческого вечера. Трепова на мероприятии подарила Татарскому статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось у него в руках. ФСБ России тогда сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

Во время выступления с последним словом 22 января Трепова отказалась признавать свою вину. Она заявила, что ей больно и стыдно за то, что ее руками устроили теракт. Тогда же обвиняемая попросила направить дело на повторное следствие и назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, она заявила, что не желала Татарскому смерти и при личной встрече он «показался добродушным».

25 января Треповой назначили 27 лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 600 тыс. рублей. Ей предъявили обвинения по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Также с нее взыскали 16,4 млн рублей по гражданским искам. Позже, 25 июня, сообщалось, что ее увезли из СИЗО Санкт-Петербурга к месту отбывания наказания.