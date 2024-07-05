Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии
Экономика
Школы и детские сады в России предложено строить в едином графике проекта КРТ
Мир
Пентагон сообщил о переносе военных учений с Грузией на неопределенный срок
Общество
Жара вернется в Москву после прохладных выходных
Мир
Орбан назвал позиции РФ и Украины по конфликту далекими друг от друга
Политика
В Кремле не выразили оптимизма по поводу отношений с Лондоном при новом премьере
Мир
Столтенберг назвал поставки оружия Украине путем к решению конфликта
Авто
ГАЗ рассказал о старте продаж полноприводного «Соболя NN»
Экономика
Поступления в бюджет РФ от налога на добычу полезных ископаемых выросли на 74%
Экономика
Мост через Волгу на трассе М-11 «Нева» успешно прошел испытания
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции укреплять работу в ШОС
Политика
Путин назвал диалог с Орбаном откровенным и полезным
Происшествия
Мужчина в Москве похитил 879 кг бесплатных газет для сдачи в макулатуру
Мир
Премьер-министр Британии Стармер сформировал новое правительство
Мир
РФ и Египет выступили против эскалации палестино-израильского конфликта
Мир
Развожаев сообщил о попытках ВСУ обследовать систему обороны Крыма
Мир
В ГД осудили решение депутатов Киева снести памятник дважды Герою СССР Ковпаку
Сюжет:

Жара вернется в Москву после прохладных выходных

Синоптик Шувалов: аномальная жара вернется в Москву после прохладных выходных
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов спрогнозировал возвращение аномальной жары в Москву после понижения температуры в выходные.

В беседе с News.ru в пятницу, 5 июля, специалист отметил, что в понедельник, 8 июля, еще прогнозируется +27…+28 градусов, но уже во вторник, 9 июля, столбики термометров покажут +30 градусов. Вся будущая неделя будет солнечной и без осадков.

Между тем выходные будут относительно прохладными. В субботу, 6 июля, температура составит +24…+26 градусов днем и +14…+16 градусов ночью.

По словам синоптика, в Московской области температура может опуститься до 11 градусов. Осадков при этом не ожидается, пишет «Москва 24».

От жары не скроешься: когда в России станет прохладнее
Жители многих городов страдают от аномально жаркой погоды

Также 5 июля парки в столице закрыли из-за надвигающегося ливня и сильного ветра. В Москве ожидаются град, грозы и ливни, порывы ветра могут достигнуть 20–25 м/с, возможно образование смерчей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, грозовые ливни собьют жару. При этом за сутки дождей местами может выпасть от трети до половины месячной нормы июля, отмечает 360.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024