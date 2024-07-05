Жара вернется в Москву после прохладных выходных

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов спрогнозировал возвращение аномальной жары в Москву после понижения температуры в выходные.

В беседе с News.ru в пятницу, 5 июля, специалист отметил, что в понедельник, 8 июля, еще прогнозируется +27…+28 градусов, но уже во вторник, 9 июля, столбики термометров покажут +30 градусов. Вся будущая неделя будет солнечной и без осадков.

Между тем выходные будут относительно прохладными. В субботу, 6 июля, температура составит +24…+26 градусов днем и +14…+16 градусов ночью.

По словам синоптика, в Московской области температура может опуститься до 11 градусов. Осадков при этом не ожидается, пишет «Москва 24».

Также 5 июля парки в столице закрыли из-за надвигающегося ливня и сильного ветра. В Москве ожидаются град, грозы и ливни, порывы ветра могут достигнуть 20–25 м/с, возможно образование смерчей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, грозовые ливни собьют жару. При этом за сутки дождей местами может выпасть от трети до половины месячной нормы июля, отмечает 360.ru.