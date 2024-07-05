Постпред РФ Ульянов назвал атаку Украины на ЗАЭС преднамеренным нападением

Нападение на подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС стало первой преднамеренной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сотрудников станции, заявил 5 июля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«3 июля 2024 года киевский режим нанес очередной удар по расположенной в Энергодаре подстанции «Радуга» <...> В результате нападения пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Это первый случай, когда сотрудников станции сделали объектом атаки преднамеренно», — сказал он ТАСС.

Ульянов подчеркнул, что Киев не впервые демонстрирует полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов. Он добавил, что РФ делает всё необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди были защищены от «преступных украинских провокаций». Так, создаются надлежащие условия работы для сотрудников станции и их семей, восстанавливается инфраструктура, прилагаются усилия для роста социально-экономического уровня жизни.

По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) якобы не в состоянии определить, кто обстреливает ЗАЭС и Энергодар. Однако Москва убеждена, что доказательства появятся, и тогда организации придется назвать виновного в обстрелах.

ВСУ ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области 3 июля. По ней пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. В результате пострадали девять сотрудников ЗАЭС, их доставили в медико-санитарную часть города.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Киев осознанно атаковал сотрудников ЗАЭС, выбрав для удара по «Радуге» тот момент, когда они работали на подстанции. В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что атака подрывает несколько столпов ядерной безопасности. В агентстве также добавили, что уведомлены о пострадавших во время атаки сотрудниках ЗАЭС.