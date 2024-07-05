Центральный банк России просят вмешаться в ситуацию с отказами страховых компаний оформлять краткосрочные полисы ОСАГО. Такое обращение в адрес главы регулятора Эльвиры Набиуллиной направил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Затруднение заключается в том, что для оформления краткосрочного полиса ОСАГО сотруднику страховой компании зачастую необходимо специальное разрешение вышестоящего руководства. Получить его не всегда удается, по крайней мере, в разумные сроки, вынуждая тем самым клиента оформить ОСАГО сроком на 12 месяцев», — говорится в документе.

Кроме того, депутат просит разобраться с завышенной стоимостью полиса. В частности, он сообщает, что цена страховки сроком на шесть месяцев может составлять 70% от суммы ОСАГО на 12 месяцев, а со сроками в два месяца, один месяц, один день — 55%.

Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что причиной обращения стали жалобы, поступившие к нему от водителей и объединений, защищающих права автомобилистов.

На проблему с отказами ранее жаловались в ФАС и Роспотребнадзор депутаты от «Единой России». Депутат Михаил Романов заявлял о том, что действия страховщиков похожи на сговор, однако вопрос так и не решен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Купить — не продать: ЦБ просят проверить отказы в оформлении краткосрочных ОСАГО