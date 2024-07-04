Массовую регистрацию браков проведут в двух хабаровских городах

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре пройдет массовая регистрация браков. Свои отношения 8 июля, в День любви, семьи и верности, закрепят 19 пар. Выездные регистрации браков состоятся в рамках Года Семьи.

ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу комитета по делам ЗАГС и архивов регионального правительства уточняет, что в Хабаровске мероприятие пройдет в Спасо-Преображенском Соборе. Там соберутся 12 пар. В Комсомольске-на-Амуре семь пар встретятся в Драматическом театре на проспекте Первостроителей.

В Спасо-Преображенском Кафедральном соборе Хабаровска новые семьи благословит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Участники мероприятия, будущие семейные пары, будут в свадебных образах.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении ему статуса официального в 2022 году.

В 2015-м появилась инициатива сделать официальным выходным День семьи, любви и верности. По состоянию на сегодня решение на законодательном уровне не принято.