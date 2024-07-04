Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия
Политика
Политолог заявил о повторении Арменией пути Украины
Новости компаний
В России начали маркировать созданную ИИ рекламу
Пресс-релизы
В МИЦ «Известия» МЧС России расскажет о правилах безопасности на воде
Общество
Защита генерала Попова подала заявление о госизмене
Общество
Подаренные Путину олени освоились в вотчине Деда Мороза
Политика
В Госдуме усомнились в праве Зеленского вести переговоры от лица Украины
Экономика
Эксперт оценила рост доходов от приватизации в России
Экономика
Тунисский бизнес заинтересовался расширением импорта зерновых из России
Новости компаний
В «Мегафоне» рассказали о результатах работы голосового помощника
Пресс-релизы
Во Вьетнаме состоялась первая выездная сессия Восточного экономического форума
Мир
На Украине назвали число ежедневно пытающихся покинуть страну уклонистов
Мир
МАГАТЭ проинформировано о восьми пострадавших работниках ЗАЭС после атаки ВСУ
Мир
Гросси назвал атаку на ЗАЭС 3 июля подрывом нескольких столпов ядерной безопасности
Мир
Страны ШОС договорились объявить 2025-й Годом устойчивого развития
Политика
Кремль подтвердил визит Моди в Россию 8–9 июля
Туризм
Эксперты назвали семь регионов России для активного туризма

За прошедшие сутки в России произошло 304 ДТП

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На российских дорогах за прошлые сутки произошло 304 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 19 человек и 380 получили различные травмы. Об этом 4 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 58 ДТП, 25 из которых произошли на пешеходных переходах и 33 — вне зебр, погиб 1 пешеход, еще 59 — получили ранения. В числе пострадавших было 14 несовершеннолетних пешеходов.

С участием автобусов за прошлые сутки на дорогах России зафиксировано 15 автоаварий, в которых погибли 7 и получили травмы 19 человек. Причиной семи происшествий стало нарушение правил дорожного движения водителями автобусов. С учетом нетрезвых водителей произошло 10 ДТП, участники пяти автоаварий, отказались от медицинского освидетельствования. В результате «пьяных» ДТП погиб 1 человек, 19 получили травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 54 ДТП в которых получили ранения 60 юных участников дорожного движения.

В ряде регионов из-за сложной паводковой ситуацией по-прежнему сохраняются временные перекрытия дорожного движения. В частности, в Омской, Курганской и Тюменской областях временно прекращено движение на участках 27 автомобильных дорог регионального значения и 8 мостовых сооружениях. Поэтому при планировании поездок в этих регионах дорожная полиция советует автомобилистам заранее отслеживать сложившуюся обстановку и учитывать прогноз погоды.

Опасный отпуск: почему летом растет аварийность на дорогах
Названы причины роста ДТП и способы избежать аварии

Также в Госавтоинспекции рекомендуют всем автомобилистам перед любым выездом как следует проверить техническое состояние своего транспортного средства, особое внимание обратив на исправность тормозной системы, внешних световых приборов, состояние шин и их соответствие сезону.

«Если в салоне вашей автомашины находятся дети-пассажиры, всегда перевозите их с соблюдением всех действующих требований безопасности, используя детские удерживающие устройства, автолюльки и автокресла в соответствии с ростом и весом юных участников дорожного движения. Также необходимо усилить контроль за поведением своих детей младшего школьного возраста — не оставляйте их на улице одних без присмотра, особенно вблизи проезжей части или при переходе через дорогу. Особое внимание также необходимо обратить на досуг детей-подростков. Следует принять все меры, чтобы ключи и документы от автомобилей и мототехники были недоступны для несовершеннолетних», — подчеркнул «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

3 июля Совет Федерации одобрил закон, который исключает полис ОСАГО из числа обязательных документов для постановки автомобиля на учет. Данное нововведение касается не только постановки автомобиля на учет, но и перерегистрации, которая связана со сменой владельца.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024