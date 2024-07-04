За прошедшие сутки в России произошло 304 ДТП

На российских дорогах за прошлые сутки произошло 304 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 19 человек и 380 получили различные травмы. Об этом 4 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 58 ДТП, 25 из которых произошли на пешеходных переходах и 33 — вне зебр, погиб 1 пешеход, еще 59 — получили ранения. В числе пострадавших было 14 несовершеннолетних пешеходов.

С участием автобусов за прошлые сутки на дорогах России зафиксировано 15 автоаварий, в которых погибли 7 и получили травмы 19 человек. Причиной семи происшествий стало нарушение правил дорожного движения водителями автобусов. С учетом нетрезвых водителей произошло 10 ДТП, участники пяти автоаварий, отказались от медицинского освидетельствования. В результате «пьяных» ДТП погиб 1 человек, 19 получили травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 54 ДТП в которых получили ранения 60 юных участников дорожного движения.

В ряде регионов из-за сложной паводковой ситуацией по-прежнему сохраняются временные перекрытия дорожного движения. В частности, в Омской, Курганской и Тюменской областях временно прекращено движение на участках 27 автомобильных дорог регионального значения и 8 мостовых сооружениях. Поэтому при планировании поездок в этих регионах дорожная полиция советует автомобилистам заранее отслеживать сложившуюся обстановку и учитывать прогноз погоды.

Также в Госавтоинспекции рекомендуют всем автомобилистам перед любым выездом как следует проверить техническое состояние своего транспортного средства, особое внимание обратив на исправность тормозной системы, внешних световых приборов, состояние шин и их соответствие сезону.

«Если в салоне вашей автомашины находятся дети-пассажиры, всегда перевозите их с соблюдением всех действующих требований безопасности, используя детские удерживающие устройства, автолюльки и автокресла в соответствии с ростом и весом юных участников дорожного движения. Также необходимо усилить контроль за поведением своих детей младшего школьного возраста — не оставляйте их на улице одних без присмотра, особенно вблизи проезжей части или при переходе через дорогу. Особое внимание также необходимо обратить на досуг детей-подростков. Следует принять все меры, чтобы ключи и документы от автомобилей и мототехники были недоступны для несовершеннолетних», — подчеркнул «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

3 июля Совет Федерации одобрил закон, который исключает полис ОСАГО из числа обязательных документов для постановки автомобиля на учет. Данное нововведение касается не только постановки автомобиля на учет, но и перерегистрации, которая связана со сменой владельца.