Политолог заявил о повторении Арменией пути Украины

Армения уже давно повторяет путь Украины. Об этом 4 июля «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

Так он отреагировал на информацию о том, что Армения готова поднять уровень своих отношений с США до стратегического партнерства во многих сферах. Об этом говорится в послании премьер-министра Никола Пашиняна американскому лидеру Джо Байдену по случаю Дня независимости США.

«Армения уже давно повторяет путь Украины. В 2018 году Пашинян пришел к власти с совершенно четкой установкой — отрезать Армению от России и двинуться на Запад. Он опирался на огромную армянскую диаспору в США, на столь же огромную армянскую диаспору во Франции. И он это движение осуществлял разными методами», — заявил Светов.

По словам политолога, грузом на Армении лежал Нагорный Карабах, от которого Пашинян захотел избавиться.

«Существование Нагорного Карабаха обременяло их. Пашинян четко решил, что надо сбросить эту обузу. Он проиграл конфликт с Азербайджаном, он не готовился защищать Карабах, он не признавал его, поддержки толком не оказывал. В итоге народ ушел из Карабаха. Карабах де-юре был азербайджанской территорией, теперь он де-факто стал азербайджанской территорией», — сказал он.

При этом Пашинян обвинил Россию в потере Нагорного Карабаха, отметил Светов.

«Сказал, что РФ не пошла воевать за Армению. И весь прошлый год господин [Армен] Григорян, его секретарь Совета безопасности, без конца летал в США, велись переговоры. Плюс к этому в Армении самое большое посольство США на постсоветском пространстве. Теперь пошли следующие заявления — ему не нужно ОДКБ, он едет на саммит НАТО. Это всё шло к этому. Вот теперь он заключит договор о стратегическом партнерстве», — сказал эксперт.

По мнению Светова, это «достаточно неприятная ситуация», которая способна создать «определенные проблемы».

«Здесь, конечно, важно, как поведут себя Турция, Иран — соседи. У нас нет границы с Арменией, мы можем общаться с ней только через территории Грузии, Турции, Ирана. Я думаю, что вчерашняя встреча [президента РФ Владимира] Путина с [турецким лидером Реджепом Тайипом] Эрдоганом не обошлась без обсуждения армянской проблемы», — заключил политолог.

Ранее, 11 июня, Армения и США подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности. Стороны выразили приверженность укреплению сотрудничества по всем направлениям и повышению его статуса до уровня стратегического партнерства.

Политолог Арман Абовян в беседе с «Известиями» 13 июня отметил, что Вашингтон выдает «стратегическое партнерство» с Арменией за альтернативу Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Ереван охотно соглашается на подобную подмену понятий, постепенно выходя из организации. Абовян добавил, что западное влияние на Армению настолько очевидно, что власти республики не рискуют доказывать обратное.

В конце февраля Пашинян объявил о заморозке отношений Армении с организацией. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Ереван не предпринимал никаких официальных действий в данной связи.

В конце июня стало известно, что Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию альянса.