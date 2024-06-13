Политолог указал на выгоду для США в случае выхода Армении из ОДКБ

В случае выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Соединенные Штаты получат новую площадку для создания глобального конфликта между Западом и Востоком. Об этом 13 июня заявил политолог Арман Абовян.

«Достаточно вспомнить, что недавно состоялся визит замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) [Дэвида Коэна] в Армению. Практически каждую неделю [в Армению] приезжают различные функционеры из Европы», ― отметил эксперт в беседе с «Известиями».

По словам Абовяна, американские власти оказывают некоторое давление на политические процессы в Армении, чтобы ослабить в республике евразийский вектор, вытеснив из геополитического ландшафта Россию и Иран.

Как отметил спикер, Вашингтон выдает «стратегическое партнерство» с Арменией за альтернативу ОДКБ, и Ереван охотно соглашается на подобную подмену понятий, постепенно выходя из организации. Абовян добавил, что западное влияние на Армению настолько очевидно, что власти республики не рискуют доказывать обратное.

«Власти Армении привели конфликт Запада и Востока [к себе домой]. Не могу сказать, кто от этого выиграет, но могу точно сказать, кто от этого проиграет. Естественно, проиграет Республика Армения», ― продолжил эксперт.

Политолог подчеркнул, что премьер-министр Никол Пашинян стремительно теряет свою легитимность из-за падающего рейтинга.

Накануне премьер Пашинян во время правительственного часа в парламенте обвинил ОДКБ в угрозах, с которыми столкнулся Ереван, и отметил, что организация якобы не выполнила свои обязательства перед закавказской республикой. Глава правительства заявил, что руководство Армении решит, когда выйти из ОДКБ.

Во время выступления Пашиняна на площади перед парламентом собралась толпа протестующих, которые призывали к отставке премьер-министра. В МВД Армении сообщили, что полиция задержала 42 демонстранта. Между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения.

Позднее глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян не говорил, что страна выходит из ОДКБ, такая трактовка его слов неверна.

10 июня в МИД РФ сообщили, что у Еревана остаются финансовые обязательства перед ОДКБ, несмотря на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян об отказе страны выплачивать взносы в организацию. Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что поддержание «финансовой дисциплины» — общая для всего мира практика, а Армения и раньше допускала задолженности по взносам в ОДКБ, но позже погашала их.