Глава МИД Армении заявил о неверной трактовке слов Пашиняна о выходе из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил, что страна выходит из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), такая трактовка его слов неверна. Об этом 12 июня заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян во время правительственного часа в парламенте.

«Премьер-министр Армении заявил, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся. Если кто-то утверждает, что премьер-министр Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то ошибается», — сказал Мирзоян, его речь транслировал «Новостной канал первого».

При этом высокопоставленный источник в Москве сообщил «Известиям»: «Ровно под такими же идеями и лозунгами о выходе из ОДКБ и Евразийских структур Пашинян творил революцию на деньги Сороса, ломая правовую систему Армении и нарушая все мыслимые демократические процедуры».

Ранее в этот день Пашинян во время правительственного часа в парламенте обвинил ОДКБ в угрозах, с которыми столкнулся Ереван, и отметил, что организация якобы не выполнила свои обязательства перед закавказской республикой. Глава правительства заявил, что руководство Армении решит, когда выйти из ОДКБ.

Во время выступления Пашиняна на площади перед парламентом собралась толпа протестующих, которые призывали к отставке премьер-министра. В МВД Армении сообщили, что полиция задержала 42 демонстранта. Между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения.

10 июня в МИД РФ сообщили, что у Еревана остаются финансовые обязательства перед ОДКБ, несмотря на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян об отказе страны выплачивать взносы в организацию. Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что поддержание «финансовой дисциплины» — общая для всего мира практика, а Армения и раньше допускала задолженности по взносам в ОДКБ, но позже погашала их.