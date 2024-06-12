Пашинян заявил о планах Армении выйти из ОДКБ

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но сроки пока не определены. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте 12 июня.

«Мы выйдем (из ОДКБ. — Ред.) <…> Мы решим, когда выходить», — сказал Пашинян, его слова приводит местное издание 24News.

Он также обвинил ОДКБ в угрозах, с которыми столкнулась Армения, и отметил, что организация якобы не выполнила свои обязательства перед Ереваном.

Во время выступления Пашиняна на площади перед парламентом собралась толпа протестующих, которые призывали к отставке премьер-министра. В МВД Армении сообщили, что полиция задержала 42 демонстранта. Между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения.

Ранее, 10 июня, в МИД РФ сообщили, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства перед ОДКБ, несмотря на то что пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что страна не будет выплачивать взносы в организацию. В российском министерстве указали, что поддержание «финансовой дисциплины» является общемировой практикой, а Ереван и раньше допускал задолженности по взносам в ОДКБ, но закрывал их.

8 мая президент РФ Владимир Путин провел с премьер-министром Армении Николом Пашиняном переговоры в Москве. Темами для обсуждения стали сотрудничество между РФ и Арменией, экономические отношения стран и безопасность в регионе. В частности, российский лидер указал на цифру более чем в $7 млрд товарооборота. В тот день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что при наличии сложных тем у России и Армении лидеры государств обладают политической волей для обсуждения вопросов. Он подчеркнул, что у Москвы и Еревана есть потенциал двусторонних отношений.