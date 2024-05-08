Владимир Путин встретился с премьером Армении Пашиняном в Москве

Президент России Владимир Путин 8 мая провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Первая встреча лидеров стран с декабря 2023 года прошла в Кремле. Темами для обсуждения станут сотрудничество между РФ и Арменией, экономические отношения стран и безопасность в регионе.

Пашинян поблагодарил Путина за «теплый прием и прекрасную организацию заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС», а также отметил, что с декабря прошлого года «накопились вопросы, которые надо обсудить».

Премьер-министр Армении отметил, что блок вопросов, касающихся экономики, обсуждался на заседании Высшего Евразийского совета, а на данной встрече он «надеется и уверен», что будут затронуты темы двухсторонних отношений.

«Исполнилось десятилетие ЕАЭС. За это время, вот мы сейчас только что с вами перед выходом в этот зал говорили, для всех наших стран, в том числе и для России, и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации», — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что «в деталях на встрече в открытом режиме» не стоит вести подробные обсуждения, однако он выразил желание «поговорить обо всем комплексе отношений» между странами, в том числе «коснуться и вопроса региональной безопасности».

Ранее в тот же день премьер-министр Армении прибыл в Москву для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

6 мая, помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин намерен провести встречу с Пашиняном 8 мая. Ушаков напомнил, что Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ и намерена воздерживаться от финансирования организации, но при этом не отказывается от полного участия в ней.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле. По его словам, Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития.

18 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание, что Запад отводит Еревану лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе и нацелен на разрыв связей между РФ и Арменией.