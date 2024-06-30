Более 70% респондентов в США заявили о неспособности Байдена исполнять обязанности

Около 72% американцев, согласно опросам, выразили сомнения относительно того, достаточно ли у президента США Джо Байдена когнитивного здоровья, чтобы исполнять свои обязанности. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает телеканал CBS News.

Как показало исследование, 72% опрошенных считают, что действующему американскому лидеру не стоит добиваться переизбрания, а 28% полагают, что он может участвовать в гонке. Те же 72% убеждены, что состояние Байдена не позволит ему выполнять обязанности главы государства.

«И сегодня, после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, всё большее число избирателей, включая многих демократов, не считают, что Байден вообще должен баллотироваться на пост президента. Почти половина его собственной партии не считает, что он должен быть кандидатом», — говорится в материале издания.

При этом, по данным опроса, в Трампе также уверены далеко не все избиратели. Издание сообщило, что лишь половина электората считает, что у него достаточно когнитивного здоровья, чтобы служить обществу.

27 июня в Атланте прошли дебаты Байдена, который является кандидатом в президенты США от Демократической партии, и его соперника-республиканца, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Действующий президент заявил, что справился хорошо.

Телеканал CNN, ставший площадкой этих дебатов, 28 июня сообщил, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. Например, вице-президент Камала Харрис признала, что дебаты для него прошли не лучшим образом, а один из бывших сотрудников действующего президента отметил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а его речь была бессвязной.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных для демократов предвыборных дебатов Байдена с Трампом представители этой партии неофициально обсуждают замену кандидата на предстоящих президентских выборах. Издание отмечает, что Демократическая партия находится в смятении после провала Байдена.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.