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Минобороны сообщило о применении мототранспорта при освобождении Старомайорского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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При освобождении населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и занятии вражеских опорных пунктов военные Вооруженных сил (ВС) России активно применяли мототранспорт. Об этом 30 июня сообщили в Минобороны РФ.

«При освобождении населенного пункта Старомайорское, а также занятии крупных вражеских опорных пунктов на угледарском направлении штурмовыми подразделениями общевойскового соединения группировки войск «Восток» активно применялся мототранспорт», — рассказали в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что мототранспорт использовался при штурмовых действиях, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на опорные пункты, которые удерживают ВС РФ.

Как подчеркнули в Минобороны России, преимущество такого способа передвижения — высокая скорость, которая позволяет штурмовым подразделениям застать противника врасплох. Кроме того, мотоциклы дают возможность быстрее проезжать открытые участки местности, что снижает риск атак дронами. Мототранспорт помогает прорывать вражескую оборону и атаковать с флангов.

В министерстве также рассказали, что командиры часто комбинируют мотогруппы с пешими штурмовиками, чтобы добиваться тактических успехов. Кроме того, военные на мотоциклах и квадроциклах выполняют отвлекающие маневры, и это помогло занять опорные пункты противника на угледарском направлении.

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Ранее, 20 июня, «Известия» показали работу военнослужащих группировки войск «Восток», занявших опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Один из бойцов рассказал, что двое российских военных отвлекли дроны ВСУ с помощью маневра на мотоциклах. Для этого военнослужащим пришлось прорываться сквозь минные поля по дороге к Угледару.

До этого, 17 июня, министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил ВС России с освобождением Старомайорского в ДНР 10 июня. Глава Минобороны отдельно отметил вклад 394-го мотострелкового полка и отметил, что благодаря решительным действиям военных РФ противник понес потери и бежал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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