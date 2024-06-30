Минобороны сообщило о применении мототранспорта при освобождении Старомайорского

При освобождении населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и занятии вражеских опорных пунктов военные Вооруженных сил (ВС) России активно применяли мототранспорт. Об этом 30 июня сообщили в Минобороны РФ.

«При освобождении населенного пункта Старомайорское, а также занятии крупных вражеских опорных пунктов на угледарском направлении штурмовыми подразделениями общевойскового соединения группировки войск «Восток» активно применялся мототранспорт», — рассказали в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что мототранспорт использовался при штурмовых действиях, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на опорные пункты, которые удерживают ВС РФ.

Как подчеркнули в Минобороны России, преимущество такого способа передвижения — высокая скорость, которая позволяет штурмовым подразделениям застать противника врасплох. Кроме того, мотоциклы дают возможность быстрее проезжать открытые участки местности, что снижает риск атак дронами. Мототранспорт помогает прорывать вражескую оборону и атаковать с флангов.

В министерстве также рассказали, что командиры часто комбинируют мотогруппы с пешими штурмовиками, чтобы добиваться тактических успехов. Кроме того, военные на мотоциклах и квадроциклах выполняют отвлекающие маневры, и это помогло занять опорные пункты противника на угледарском направлении.

Ранее, 20 июня, «Известия» показали работу военнослужащих группировки войск «Восток», занявших опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Один из бойцов рассказал, что двое российских военных отвлекли дроны ВСУ с помощью маневра на мотоциклах. Для этого военнослужащим пришлось прорываться сквозь минные поля по дороге к Угледару.

До этого, 17 июня, министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил ВС России с освобождением Старомайорского в ДНР 10 июня. Глава Минобороны отдельно отметил вклад 394-го мотострелкового полка и отметил, что благодаря решительным действиям военных РФ противник понес потери и бежал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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