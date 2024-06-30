Прокуратура Греции обвинила граждан Казахстана в поджоге на острове Гидра

Прокуроры в Греции обвиняют восьмерых взрослых и двух несовершеннолетних граждан Казахстана в поджоге на острове Гидра (Идра) в заливе Сароникос. Об этом сообщило издание Ekathimerini.

По данным следствия, казахстанцы на борту частной арендованной яхты на прошлой неделе запускали пиротехнику. При этом в бухте на острове Гидра на месте случившегося тогда же пожара во время назначенной прокурором экспертизы нашлись остатки фейерверков.

По делу о поджоге задержаны капитан яхты и его первый помощник, остальные члены экипажа отпущены под залог с ограничениями. Граждане Казахстана в свою очередь покинули Грецию, не представ перед властями по своему обвинению в поджоге, и Афины обратились к Астане за помощью в поимке восьмерых взрослых подозреваемых. Несовершеннолетние перед судом не предстанут.

Кроме того, прокуратура начала предварительное расследование в отношении портовых властей и пожарных по делу о возгорании на Гидре. Особенно правоохранителей интересует, почему граждане Казахстана смогли покинуть Грецию, избежав ответственности за поджог.

Накануне, 29 июня, в окрестностях Афин произошли два лесных пожара: один — на горе Парнита, а второй — в районе Апсропиргоса к северо-западу от столицы. Как сообщило агентство Bloomberg, до вечера пятницы, 28 июня, в течение суток в Греции зафиксировано 44 возгорания, а в Салониках на севере страны в тот же день прошли проливные дожди, из-за которых размыло часть дорог. На большей части территории Греции действует режим повышенной пожарной опасности.