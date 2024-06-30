Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам

Первая леди США Джилл Байден, выступая в пятницу на мероприятии по сбору средств в Гринвич-Виллидж, призвала не судить о результатах четырех лет президентства Джо Байдена по неудачным дебатам с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает агентство Bloomberg.

«Послушай, Джо, мы не собираемся позволять 90 минутам определять четыре года, в течение которых ты был президентом», — обратилась к супругу первая леди.

Как указало агентство, Байден ранее признался жене, что не знает, «что произошло» на дебатах, объяснив это не самым лучшим самочувствием.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли 27 июня в Атланте. Действующий президент Соединенных Штатов заявил, что справился хорошо.

В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны Байденом и Дональдом Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Тогда же редакционный совет The New York Times призвал Байдена отказаться от участия в президентских выборах. Издание пояснило, что, несмотря на прошлые президентские выборы 2020 года, по итогам которых Байден победил экс-президента Дональда Трампа, нельзя ожидать, что в этом году избиратели проигнорируют очевидное: президент США уже не тот человек, что четыре года назад.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.