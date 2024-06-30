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Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Публичное заявление члена партии СДПГ Томаса Крюгера о том, что спецслужбы США пытались воспрепятствовать завершению строительства «Северного потока – 2», в очередной раз доказывают причастность Вашингтона к подрыву газопровода. Об этом 30 июня заявил «Известиям» член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Мы видим, что неправительственные организации (НПО), которые делали вид, что занимаются окружающей средой, на самом деле вели повестку по срыву поставок российского газа», — сказал он.

Котре отметил, что благодаря этой ситуации сошелся пазл, указывающий на причастность США к атаке, и эти доказательства неоспоримы.

«Возможно, лет через десять докажут, кто был виноват, но к тому времени на повестке будут совсем другие вопросы», — заявил он, добавив, что Германии нужно правительство, которое будет защищать ее интересы.

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Ранее, 20 июня, сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц, будучи министром финансов ФРГ, в 2020 году предлагал США тайную сделку для того, чтобы предотвратить санкции против тогда еще строящегося газопровода «Северный поток – 2». Издание Handelsblatt отметило, что неоднократные попытки со стороны Шольца оказать влияние на экс-президента США Дональда Трампа, чтобы предотвратить санкции против «Северного потока – 2», были задокументированы.

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп был ярым противником строительства газопровода, введя против него санкции. Однако действующий президент США Джо Байден, как следует из секретных документов, представленных минэкономики ФРГ газете Süddeutsche Zeitung (SZ) по решению суда, пошел на серьезные уступки властям Германии по вопросу строительства российского газопровода «Северный поток – 2». Байден воспринимал проект трубопровода критически, но был нацелен на поиск компромисса с германским руководством.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit рассказывала, что Германия согласилась на строительство трубопровода «Северный поток – 2», поскольку отказ мог бы ухудшить отношения с Россией. Кроме того, в апреле 2021 года, еще находясь во главе правительства, Меркель отмечала, что Германия сделала выбор в пользу строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на критику стран Евросоюза.

В настоящее время работа газопровода остановлена. В сентябре 2022 года на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены утечки. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Позже журналист из США Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором указал, что взрывчатку под газопроводами заложили американские водолазы во время якобы учений НАТО, а активировали ее норвежцы. Он также отметил, что Белый дом намеревался заставить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку. Россия добивается международного расследования.

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