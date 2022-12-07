Меркель объяснила одобрение ФРГ строительства «Северного потока – 2»

Германия согласилась на строительство трубопровода «Северный поток – 2», поскольку отказ мог бы ухудшить отношения с Россией. Такое мнение в среду, 7 декабря, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit.

«С одной стороны, такой отказ в сочетании с Минскими соглашениями, на мой взгляд, опасно ухудшил бы отношения с Россией. С другой, энергетическая зависимость возникла из-за меньшего количества газа из Нидерландов, Великобритании и ограниченной добычи в Норвегии», — сказала она.

Как отметила Меркель, запрос на разрешение строительства исходил не от правительства, а от предприятий.

Она добавила, что Берлин мог бы закупить более дорогой сжиженный природный газ у Катара и Саудовской Аравии, но, по ее словам, это бы негативно сказалось на конкурентоспособности страны.

«Сегодня, под давлением конфликта, делается именно это, что я поддерживаю, но тогда это было бы гораздо более масштабным политическим решением», — пояснила экс-канцлер.

Кроме того, политик напомнила, что Украина хотела, чтобы российский газ шел через ее территорию, а не через Балтийское море.

Ранее, 29 ноября, глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

Тогда же сообщалось, что катарская компания Qatar Energy подписала контракт с американской фирмой ConocoPhillips на поставки СПГ в Германию с 2026 года. По данным СМИ, контракт рассчитан на 15 лет. В рамках него в ФРГ будет поставлено около 2 млн т СПГ.

В августе издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten назвало провальной попытку ФРГ заменить российский газ на катарский. Германия и Катар не смогли договориться о поставках СПГ из-за цены и роста предложений от других поставщиков.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Позже в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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