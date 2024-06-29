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Иностранный журналист назвал праздник выпускников «Алые паруса» невероятным
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Иностранный журналист назвал праздник выпускников «Алые паруса» невероятным

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Фото: пресс-служба Пятого канала
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Корреспондент латиноамериканского телеканала teleSUR в России Олег Ясинский поделился 29 июня с «Известиями» впечатлениями от праздника выпускников «Алые паруса», назвав его невероятным зрелищем.

Ясинский пожалел, что не стал петербургским выпускником.

«Я всю жизнь слышал об «Алых парусах», всю жизнь мечтал попасть на них, и вот наконец я попал сюда. Я ничего подобного никогда не видел. Знал, что я буду впечатлен, но сказать сейчас, что я впечатлен, — это ничего не сказать. Это совершенно невероятное зрелище», — отметил он.

Журналист поздравил всю команду праздника, которая работала над ним не один день. Ясинский назвал праздник «приглашением во взрослую жизнь».

«Не знаю, предоставится возможность или нет, я постараюсь сюда затащить, привести, заставить приехать, прилететь всех моих друзей и знакомых, чтобы они почувствовали то, что мы вы с вами сегодня чувствовали здесь», — добавил Ясинский.

По его оценке, увидеть праздник — это понять еще один важный «кусочек России».

К новым берегам: праздник «Алые паруса» расширил географию
Маршрут корабля продлили, главная сцена стала гигантским деревом — какие еще сюрпризы ждали выпускников и их семьи на грандиозном шоу

В ночь на 29 июня в Санкт-Петербурге прошел масштабный и долгожданный праздник с красочным шоу, который посетили тысячи выпускников со всей России.

Кульминацией вечера стал проход брига «Россия» по Неве под алыми парусами. В этом году маршрут корабля немного изменился: он прошел через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, после чего судно в новой точке совершило изящный разворот и отправилось обратным курсом.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки. Посетили событие также выпускники из Мариуполя. На мероприятии выступили артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал рэпер Мот.

Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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