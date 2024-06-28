В больницах остаются 55 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
В лечебных учреждениях остаются 55 человек, пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в пятницу, 28 июня.
«В больницах Севастополя, федеральных центрах и медорганизациях Москвы остаются 55 пострадавших при обстреле украинскими националистами», — сказал он.
Пострадавшим при обстреле Севастополя оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее в пятницу губернатор города Михаил Развозжаев рассказал, что в больницах Севастополя остаются 33 пострадавших. Еще 22 человека, включая 12 детей, были госпитализированы в медучреждения российской столицы.
В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Повреждения получили два многоквартирных дома и 36 частных, а также 24 автомобиля.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ритуальным преступлением, потому что атака Украины была совершена в День Святой Троицы. В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты занимаются подстрекательством Киева к убийству мирных российских граждан.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.