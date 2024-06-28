WP обвинила модераторов дебатов Трампа и Байдена в плохой подготовке к ним

Телеведущие канала CNN Дана Баш и Джейк Тэппер, выступившие модераторами дебатов действующего лидера США Джо Байдена с экс-президентом страны Дональдом Трампом, плохо подготовились к мероприятию. С таким обвинением выступила газета The Washington Post, указав на то, что журналисты никак не реагировали на фактические ошибки политиков.

«Они отказались исполнять журналистский долг, даже не опровергая некоторые явно ложные утверждения», — говорится в публикации.

По словам авторов материала, Тэппер и Баш позволили большому количеству преувеличений и ложных заявлений, сделанных обоими кандидатами, прозвучать в эфире и ввести в заблуждение некоторых телезрителей.

Как отмечается в статье, зрители дебатов, в свою очередь, также отметили, что модераторы мало проявляли себя, из-за чего некоторые пользователи социальных сетей предложили заменить их искусственным интеллектом, отметив, что «разница будет незаметна». Также они указали на плохое физическое состояние Байдена и его хриплый голос. Многие из них охарактеризовали дебаты между кандидатами как «неудовлетворительные».

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и его соперником Трампом. Последний в ходе дебатов указал на невнятную речь Байдена. Телеканал NBC назвал выступление Байдена на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу.

По завершении дебатов действующий президент США заявил, что справился хорошо. В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в партии демократов началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.