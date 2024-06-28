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Друг Байдена назвал душераздирающим его выступление на дебатах с Трампом

Обозреватель NYT Фридман признался, что плакал из-за дебатов Байдена и Трампа
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Фото: ТАСС/Gerald Herbert
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Друг президента США Джо Байдена и по совместительству обозреватель газеты The New York Times Томас Фридман заявил, что действующий американский лидер должен снять свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов после «душераздирающего» выступления на дебатах. С таким призывом журналист выступил 28 июня в своей статье.

«Я смотрел дебаты Байдена и [экс-президента США Дональда] Трампа один в номере лиссабонского отеля, и это заставило меня плакать. Я не могу вспомнить более душераздирающего момента среди американских президентских кампаний за время моей жизни именно из-за того, что он выявил: Джо Байден <...> не должен переизбираться», — написал он.

По словам Фридмана, он состоит в дружеских отношениях с Байденом с 2001 года, поэтому ему приходится «с большой грустью» публично представлять подобные оценки.

Журналист уверяет, что если сейчас глава Белого дома признает неспособность в силу возраста пойти на второй срок, то «его первый и единственный срок запомнится как один из лучших» в американской истории.

При этом для победы над Трампом Демократической партии США потребуется в сжатые сроки выбрать нового кандидата, подчеркнул Фридман.

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Теледебаты между кандидатами в президенты США Байденом и Трампом состоялись 27 июня в Атланте (штат Джорджия). Телеканал NBC назвал выступление Байдена на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу. По мнению журналистов, у американского лидера были проблемы с речью, а в моменты молчания он смотрел куда-то вдаль, нападения Трампа часто оставлял без ответа и должного внимания.

В частности, Байден запутался в названии многозначных чисел. При этом по завершении дебатов он заявил, что справился хорошо. Издание Politico и газета The Wall Street Journal сообщали, что некоторые демократы стали обсуждать замену Байдена другим кандидатом. Телеканал CNN, в свою очередь, отметил, что в Демократической партии началась паника из-за выступления действующего президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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