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Единый реестр многодетных семей — что это такое, в чем его преимущество

В России с 1 июля заработает единый реестр многодетных семей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С 1 июля в России заработает единый реестр многодетных семей. Он позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют те или иные услуги семьям с детьми. О том, что собой представляет реестр и какие еще изменения ожидают многодетные семьи в 2024 году, читайте в материале «Известий».

Что такое реестр многодетных семей

Реестр представляет собой базу данных о многодетных семьях. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, главное его преимущество в том, что он содержит исчерпывающий перечень всех многодетных семей в общем для всей страны формате.

С помощью реестра различные службы смогут быстро находить информацию о том, является ли семья многодетной. А получение льгот и выплат станет удобнее и быстрее.

О необходимости создания единого реестра говорится в указе президента России Владимира Путина, подписанного в январе 2024 года. В нем же на федеральном уровне закреплен единый статус многодетной семьи, позволяющий семьям из одного региона пользоваться теми же льготами во всех остальных. Согласно документу, многодетной считается семья с тремя и более детьми. Такой статус устанавливается бессрочно.

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Когда введут единое удостоверение многодетной семьи

Вскоре в России появится единая форма удостоверения многодетной семьи. В конце июня в Минтруде сообщили, что постановление о едином образце документа уже внесено в правительство. Постановление вступит в силу со дня его подписания.

Удостоверение будет выдаваться по факту признания семьи многодетной в органах соцзащиты или в других организациях как на электронном, так и на бумажном носителе.

Многодетная семья сможет использовать его для получения региональных мер поддержки, а также в поездках по стране, для бесплатного посещения музеев, выставок, парков культуры и отдыха в любом регионе.

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Поддержка многодетных семей в 2024 году

По данным Минтруда, за последние 10 лет число многодетных семей в России увеличилось в два раза и достигло 2,3 млн. Для них предусмотрены следующие меры государственной поддержки:

  • пособия и выплаты на детей;
  • поддержка в сфере труда;
  • досрочная страховая пенсия для многодетных матерей;
  • налоговые вычеты;
  • профессиональное обучение и дополнительное профобразование;
  • ежегодный отпуск в удобное время.

Помимо этого в текущем году, объявленном Годом семьи, регионам рекомендовано принять ряд дополнительных решений. В частности, оказать содействие в улучшении жилищных условий и обеспечить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере не менее 30% стоимости этих услуг.

Ранее «Известия» писали, что многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки до 2030 года.

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