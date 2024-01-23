Единый статус многодетной семьи — что это такое, меры поддержки

Во вторник, 23 января, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором закрепляется единый статус многодетных семей. Это позволит предоставлять основные льготы и выплаты в общем формате для всей страны. О том, какие меры поддержки получат многодетные, читайте в материале «Известий».

Единый статус многодетной семьи

Согласно документу, многодетными теперь считаются семьи, в которых воспитываются трое и более детей. Раньше этот статус присваивали на уровне субъекта, из-за чего не существовало единого стандарта предоставления льгот и выплат.

По новым правилам свой статус такие семьи получают бессрочно, но мерами социальной поддержки они могут воспользоваться только до момента, пока старший ребенок не достигнет совершеннолетия. Однако если он продолжает получать образование очно, действие льгот продлевается до его 23-летия.

Отмечается, что руководство субъектов имеет право расширять категорию многодетных исходя из особенностей своего региона — культурных, демографических и национальных.

Меры поддержки многодетных семей

В указе перечислены меры поддержки, которые гарантирует многодетным россиянам законодательство страны. К ним относятся:

пособия и выплаты на детей;

поддержка в сфере трудовых отношений;

возможность досрочно получить страховую пенсию для многодетных матерей;

бесплатное посещение выставок, музеев и парков культуры по всей России (в порядке, определенном руководством субъектов);

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для многодетных родителей, которое поможет найти работу.

В документе также содержатся рекомендации для руководства субъектов по мерам поддержки для многодетных семей. В них вошли бесплатные лекарства для детей младше шести лет при наличии рецепта от врача, льготный проезд для школьников в городском и пригородном транспорте, кроме такси, бесплатное питание для студентов колледжей и учеников общеобразовательных школ, прием детей из многодетных семей в детские сады в приоритетном порядке.

Перечень рекомендаций также включает скидки до 30% на коммунальные услуги и содействие в улучшении жилищных условий.

Согласно указу, руководство субъектов вправе самостоятельно вводить иные меры поддержки. При этом предоставление льгот, перечисленных в документе, не должно сказываться на объеме помощи тем, у кого уже есть статус многодетной семьи.

Поручения президента

В указе также содержится ряд поручений президента для правительства и руководства субъектов. В частности, кабмин должен утвердить образец единого удостоверения многодетной семьи, а также вести банк данных таких семей, отслеживать их социально-экономическое положение и другие показатели.

Руководство субъектов должно взять на себя изготовление удостоверений, учет многодетных семей и предоставленных им мер поддержки, поощрение организаций, которые помогают укреплять семью, и другие важные задачи.

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