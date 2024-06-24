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CNN отключил пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа во время интервью

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Фото: REUTERS/Megan Varner
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В понедельник утром телеканал CNN резко прервал интервью с пресс-секретарем экс-президента США, кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа Каролин Ливитт. Причиной стало ее обвинение в сторону модераторов канала в предвзятом освещении деятельности бывшего американского лидера. Об этом 24 июня сообщил New York Post.

«CNN отключил мой микрофон за то, что я подняла тему антитрамповской лжи модератора дебатов, что только подтверждает нашу точку зрения о том, что к президенту Трампу не будет справедливого отношения на дебатах в четверг», —- сказала Ливитт газете New York Post.

Пресс-секретарь отметила, что сцена для дебатов — телеканал CNN, — скорее всего, станет «враждебной средой» для Трампа, потому что соведущие Джейк Таппер и Дана Бэш, которые являются модераторами дебатов, на протяжении последних восьми лет предвзято относятся к кандидату. Ведущая CNN Кэси Хант перебила Каролин Ливитт, заявив, что ее коллеги профессионалы.

«Мы остановимся на этом, если вы собираетесь продолжать нападать на моих коллег», — сказала ведущая и прервала интервью.

Накал споров разворачивается перед дебатами между президентом США Джо Байденом и Трампом, которые пройдут в четверг на канале CNN. 90-минутные дебаты будут вести Таппер и Бэш.

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Ранее, 22 июня, Трамп сообщил, что принял решение, кого сделает своим вице-президентом. Вице-президент республиканского кандидата будет присутствовать 27 июня на дебатах Трампа с действующим американским лидером Байденом.

31 мая жюри присяжных признало Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов. Сам экс-президент США по итогам заседания заявил, что оно было не более чем фальсификацией, за которой стоит действующий президент Байден, желающий таким способом избавиться от главного соперника на грядущих выборах. Позже он назвал аферой решение жюри присяжных по первому делу и указал, что теперь каждый американец под угрозой уголовного преследования.

По версии обвинения, Трамп в 2006 году вступил в интимную связь с порноактрисой Стеффани Клиффорд, а в 2016 году его юрист Майкл Коэн заплатил $130 тыс. в обмен на соглашение о неразглашении. После избрания на пост президента Трамп возместил финансовые траты Коэна, замаскировав выплаты под оплату юридических услуг. Общая сумма по чекам составила $420 тыс.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон 31 мая отреагировал на обвинительный вердикт присяжных и назвал этот день в американской истории позорным. Он считает, что судебное преследование Трампа — политический процесс, совершенно не связанный с законом.

Первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против бывшего президента прошло в Нью-Йорке 15 апреля. Трампу предъявлено более 90 обвинений. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюрьмы.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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