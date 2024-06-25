Раздать в долги: в РФ ускоренно перераспределяют лимиты по льготной ипотеке

В России решили перераспределить лимиты выдач льготной ипотеки на новостройки за неделю до окончания программы, заявил «Известиям» ее оператор — корпорация «ДОМ.РФ». Дело в том, что ряд крупнейших игроков уже перестали принимать заявки, а «Сбер» из-за аномального спроса превысил возможности выдач на 150 млрд рублей. При этом у других игроков еще есть свободные лимиты в сумме примерно на 365 млрд. Что такой дисбаланс значит для рынка и как эту проблему могут решить — в материале «Известий».

Зачем ДОМ.РФ перераспределяет лимиты по ипотеке с господдержкой

ДОМ.РФ завершает перераспределение лимитов по льготной ипотеке на новостройки по заявкам банков, сообщил «Известиям» представитель корпорации. Для получения возмещения недополученных доходов финансовым организациям важно заключить кредитные договоры до 1 июля 2024 года включительно.

— Это позволит максимальному числу граждан, которые планируют приобрести жилье, воспользоваться льготным кредитованием, — сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Справка «Известий» Лимиты льготной ипотеки — это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Участникам программы положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они оформят такую ссуду в пределах выделенных порогов, — всё, что продается сверх лимита, не возмещается государством. Лимит выделяется отдельно для каждого игрока. ДОМ.РФ может перераспределить лимиты между банками с учетом их реальных потребностей.

Сейчас общие лимиты выдач в сумме для всех банков — 6,19 трлн рублей (за всё время действия программы). К 20 июня, судя по данным ДОМ.РФ, организации выдали таких ссуд на 5,97 трлн.

При этом ряд участников превысили лимиты по программе, которая завершается уже 1 июля, следует из данных ДОМ.РФ. В частности, «Сбер» к 20 июня выдал займов по этой госпрограмме на 150 млрд рублей больше, чем было предусмотрено лимитом (он был израсходован уже по итогам апреля). Для сравнения, за май весь банковский сектор оформил ипотеки под 8% только на 132 млрд рублей.

С 21 июня «Сбер» закрыл прием заявок на эту программу и прекратил запись на оформление сделок, сообщили в пресс-службе банка. В организации обратили внимание на аномально высокий спрос на программу на фоне перетока клиентов от других участников рынка. Повышенное внимание к программе также отмечали в Абсолют Банке и Новикомбанке.

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— Для «Сбера» перевыполнение планов по льготной ипотеке вполне укладывается в стратегические цели банка. Хотя рентабельность этого продукта в моменте может быть ниже целевого уровня, относительно масштабов финорганизации это капля в море, — отметил независимый эксперт Андрей Бархота.

Помимо того, лимиты по льготной ипотеке превысили Ак Барс Банк — на 305 млн, Азиатско-Тихоокеанский банк — на 256 млн и крымский РНКБ — на 183 млн рублей, следует из данных ДОМ.РФ на 20 июня. В целом участники программы превысили лимиты примерно на 151 млрд рублей.

В то же время у других финансовых организаций еще есть возможности по выдаче льготных займов на новостройки — в общей сложности примерно на 365 млрд рублей, подсчитали «Известия» на основе данных ДОМ.РФ. Для сравнения, это больше, чем было выдано с марта по май 2024 года (337 млрд рублей). Предполагается, что этот объем кредитов банки должны выдать до 1 июля.

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У отдельных участников рынка сохранился значительный объем лимитов по льготной ипотеке — например, в ВТБ к 20 июня осталось примерно 128 млрд рублей (вместе с банком «Открытие» — 132 млрд рублей). Тем не менее банк перестал принимать заявки еще 25 июня. Как заявили «Известиям» в ВТБ, там планируют полностью использовать свой лимит.

Помимо того, Росбанк израсходовал менее половины выделенных ему средств на льготную ипотеку — осталось примерно на 85 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ. Организация сократила выдачи по госпрограмме в марте — именно тогда стало известно о планах его объединения с группой Т-Банка.

Также МТС-банк израсходовал только около трети своих лимитов (осталось 9,3 млрд рублей), а Почта Банк — одну десятую (осталось 10,7 млрд).

«Известия» направили запрос в ЦБ и крупнейшие банки РФ (в том числе во все упомянутые).

Как могут перераспределить лимиты по ипотеке под 8%

Как правило, при перераспределении лимитов учитывается спрос на льготные кредиты со стороны каждого конкретного банка, отметила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Чем больше у игрока заявок на кредитование по субсидируемым программам, тем выше у него порог выдач.

У большинства банков осталось не так много лимитов по льготной ипотеке, однако их темпов кредитования не хватит, чтобы успеть израсходовать выделенные средства, следует из данных ДОМ.РФ. Например, Альфа-банк может выдать кредитов еще на 20 млрд рублей, но за май оформил только на 8 млрд рублей. У банка ДОМ.РФ остались лимиты на 31 млрд рублей, но за прошлый месяц клиенты взяли там займов только на 4,4 млрд рублей.

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Впрочем, перед закрытием программы выдачи ускорились — как писали СМИ, с 1 по 20 июня было выдано в полтора раза больше льготных кредитов, чем за аналогичный период мая.

Основным получателем лимитов по итогам перераспределения может стать именно «Сбер», полагает независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, ипотечное кредитование на 70–90% фондируется клиентскими пассивами, которых у лидера рынка больше, чем у других. Это дает ему преимущество.

Что будет с остатками лимитов по ипотеке с господдержкой

В Минфине «Известиям» заявили: лимиты — это не «живые деньги», а возможность для банков выдать определенное количество кредитов. Никто не заставляет финансовые организации расходовать их полностью, тем более возвращать обратно, подчеркнули в ведомстве.

— Одобрение ипотеки — это процесс, который занимает один день только в рекламных проспектах банков. На деле же он может растянуться на пару недель. Поэтому смысла наращивать выдачи уже нет, — отметил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Если лимиты по ипотеке с господдержкой под 8% не успеют израсходовать, они просто вернутся в бюджет (хотя технически они оттуда и не уходили), отметил Алексей Кричевский. Минфин может направить освободившиеся средства, например, на увеличение лимитов по IT-ипотеке или на иные нужды, заключил эксперт.

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Однако большого объема заявок на льготную ипотеку в банках может оказаться достаточно, чтобы утилизировать значительную часть лимитов, отметил управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, именно поэтому кредиторы искусственно замедляют выдачи, вводя ограничения.

После отмены ипотеки на новостройки под 8% застройщикам придется стимулировать спрос, более активно предоставляя скидки и акции, добавил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов. Цены при этом существенно не упадут, поскольку большинство девелоперов строят на заемные средства — снижение доходов будет означать у них ухудшение условий по кредитованию.

Для большинства застройщиков это негатив, но они спокойно справятся и с «постльготным» периодом, и с высокими ставками, считает Алексей Кричевский. За последние три-четыре года чистая прибыль большинства девелоперов выросла минимум в три раза, отметил он.

Выдачи ипотеки после 1 июля могут сильно сократиться, отметил Юрий Беликов из «Эксперт РА». Рыночные ссуды на стандартных условиях — по 18–19% — почти недоступны для обычных людей.