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Росстандарт заявил о продолжении отзывов машин в условиях санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Все зарубежные автокомпании продолжают присылать данные в Росстандарт об отзывных кампаниях транспортных средств. Об этом в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного защите прав потребителей при покупке автомобилей, рассказал начальник отдела методологии государственной надзорной деятельности и аналитики управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Гамид Махаев, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«В настоящее время информации в адрес Росстандарта о том, что кто-либо ушел с рынка РФ, не поступало. Все ранее заявленные отзывные программы проводят в штатном режиме. В случае если людям отказывают в проведении отзыва, гражданин пишет нам обращение, мы отрабатываем его с официальным представительством, по итогам которого машину ремонтируют», — сказал Махаев, отвечая на вопрос «Известий» о том, как Росстандарт получает информацию об отзывных кампаниях автопроизводителей, которые покинули российский рынок.

Как отметил собеседник, существует «маленькая загвоздка» по части ожидания запчастей в условиях санкций, однако все работы в рамках ранее согласованных с Росстандартом мероприятий проводятся.

Также Махаев отметил, что если транспортные средства ввезены в страну по свидетельствам о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), то официальные представительства не несут за них ответственность.

«Граждане могут сами произвольно купить и пройти все процедуры, включая испытательную лабораторию, где проводят соответствующие мероприятия и по итогам выдают СБКТС. В случае если мы со своей стороны выявляем какое-либо несоответствие, например испытательная лаборатория незаконно выдала данное свидетельство либо выдала с нарушениями, то данный документ может быть аннулирован вплоть до аннулирования документов, которые потом выдаются на основании СБКТС», — объяснил он.

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Ранее в июне Росстандарт сообщал о двух отзывных кампаниях автомобилей. В первой приняли участие почти 4 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, а во второй — почти 500 люксовых кроссоверов Bentley. Эти марки свернули бизнес в России в 2022 году.

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